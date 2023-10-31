Ekonomistler ekim ayı enflasyon rakamını açıkladı

Enflasyon beklenti anketinin sonuçlandı. Buna göre Ekonomistler Ekim ayında enflasyonun yüzde 4,08 artmasını bekliyor

KAYNAK: AA
Ekonomistler ekim ayı enflasyon rakamını açıkladı

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Cuma günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 68,73 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,75 artış göstermişti.

İlgili Haberler
Çin İsrail'i haritadan sildi
Bakan Şimşek'ten eyvah dedirten açıklama. Vah vatandaş vah
BAE'den Türkiye'ye kötü haber. Mehmet Şimşek sıcak para ziyareti yapmıştı
Öne Çıkanlar
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Bakan Yumaklı'dan Cumhuriyet Ormanları açıklaması Gündem
Bakan Yumaklı'dan Cumhuriyet Ormanları açıklaması
İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı görevinden istifa etti Gündem
İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı görevinden istifa etti
Konya’da uyuşturucu taciri tutuklandı Gündem
Konya’da uyuşturucu taciri tutuklandı
Meyhaneyi kurşunlayıp valeyi vurdular Gündem
Meyhaneyi kurşunlayıp valeyi vurdular
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Gündem
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
HIV virüsü tüberkülozu tetikliyor Sağlık
HIV virüsü tüberkülozu tetikliyor
Çanakkale açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Çanakkale açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı