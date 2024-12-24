Ekonomistler peş peşe asgari ücret tepkisi

Asgari ücret yüzde 30'luk artışla 22 bin 104 lira olarak belirlendi.

TÜRK-İŞ'in katılmadığı toplantıda Bakan Işıkhan yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücreti açıkladı.

Ümit Özdağ asgari ücrete Ali Yerlikaya paylaşımıyla tepki gösterdi

AKP'li eski vekil Şamil Tayyar'dan Erdoğan'ı kızdıracak asgari ücret açıklaması

Buna göre 1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlendi. İşveren desteği 700 liradan bin liraya yükseltildi.

Asgari ücretin açıklanmasının ardından ekonomistlerden de peş peşe açıklamalar geldi.

Asgari ücrete ilişkin uzman yorumları şu şekilde oldu:

EKOMOMİST MUSTAFA SÖNMEZ: HAYAL KIRIKLIĞI

Ekonomist Mustafa Sönmez, "Hayal kırıklığı 22 bin TL, yüzde 30 artış. Bir başka mesaj; Erdoğan bu yıl erken seçim istemiyor. Bir başka mesaj; emekli taban maaşı 12.500 TL de patinaj yapacak gibi, seçim yok, şirinlik de yok" açıklamasında bulundu.

Bir başka mesaj;

emekli taban maaşı 12 500 tl de patinaj yapacak gibi,

seçim yok, şirinlik de yok https://t.co/GORlk47gTb — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) December 24, 2024

Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama

Cemal Enginyurt canlı yayında asgari ücreti duyunca adeta infilak etti

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medyadaki paylaşımında yanlış politikaları eleştirdi. Bingöl, "Anlaşılan o ki, 2021 Eylül ayında başlayan yanlış politika ve bu politikalarda ısrarın faturası başta asgari ücretliye, emekliye ve dar gelirliye kesildi" ifadelerini kullandı.

"ABSÜRT POLİTİKALARIN FATURASI..."

Ekonomist Uğur Gürses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüzde 30 artış yapan iktidar, CHP'nin "Otuzun altında yokuz" demesini yanlış anlamış olabilir mi?" diye sordu.

Gürses ikinci paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"2023 CB'lığı ve TBMM seçimlerini kazanmak için uygulanan absürt politikaların faturasının en ağır kısmı, asgari ücret düzeyi ya da etrafında ücretle çalışanlara ödetilmeye devam ediyor..."

Yüzde 30 artış yapan iktidar, CHP'nin "Otuzun altında yokuz" demesini yanlış anlamış olabilir mi? — Uğur Gürses ???? (@ugurses) December 24, 2024

"10 YIL ÖNCEKİ SEVİYEYE DÖNDÜ"

Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asgari ücret artışının %30 ile sınırlı kalması Merkez Bankasının faiz indirimine başlamasını kesinleştirdi. Yarın Borsa endeksi artacak tahvil faizleri düşecektir."

Asgari ücret artışının %30 ile sınırlı kalması Merkez Bankasının faiz indirimine başlamasını kesinleştirdi. Yarın Borsa endeksi artacak tahvil faizleri düşecektir. https://t.co/RwVvaedKwK — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) December 24, 2024

"ŞUBATTA BU ÜCRET AÇLIK SINIRI ALTINDA KALACAK"

Ekonomist İris Cibre, "Asgari ücret yüzde 30 artışla 22.104 TL belirlendi Ücretlileri çok zor bir 2025 bekliyor. Şubatta bu ücret açlık sınırı altında kalacak" dedi.