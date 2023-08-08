Ekonomiye bir de gençlerin gözünden bakın. 'Eğlenemiyoruz, evlenemiyoruz'

Ankara sokak röportajına konuşan iki genç kız, ekonomiden şikâyet ederek, "Gençler olarak tükendik. İşe gidip geliyoruz ama görüldüğü gibi 5 kuruş paramız yok." dedi.

Ekonomiye bir de gençlerin gözünden bakın. 'Eğlenemiyoruz, evlenemiyoruz'

Sokak röportajlarında ekonomi ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Alım gücüne yönelik açıklama yapan genç kızlar, hayat pahalılığına yönelik açıklamada bulundu.

Bir Youtube kanalının Ankara Kızılay'da gerçekleştirdiği sokak röportajında konuşan iki genç kız, ekonomik kriz ve hayat pahalılığından şikayet etti.

Muhabirin, "Alım gücünüz nasıl etkilendi?" sorusuna yanıt veren genç kız ekonomiye dair çarpıcı ifadelere yer verdi.

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İlk olarak hayat pahalılığına değinen genç kız "Bir simit olmuş 10 lira. Her şey gerçekten çok zor, bir aktivite yapamıyoruz. Gençler olarak tükendik. İşe gidip geliyoruz ama görüldüğü gibi 5 kuruş paramız yok. Sabahları 3 simit alıyoruz 38 lira para veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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