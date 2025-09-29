Ekonomiye güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı.

Ağustos ayında 97,9 olan ekonomik güven endeksi, eylülde yüzde 0,1 artarak 98,0 değerine çıktı. Böylece endeks, son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,4 düşüşle 83,9’a gerilerken, reel kesim güven endeksi yüzde 0,2 artışla 100,8’e yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,1 azalarak 111,0 oldu. Perakende ticaret güven endeksi yüzde 0,4 artışla 109,2’ye çıkarken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 artarak 88,3 değerini aldı.