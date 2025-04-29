Ekonomiye güven nisanda azaldı

Kaynak: İHA
Ekonomiye güven nisanda azaldı

Ekonomik güven endeksi Mart ayında 100,8 iken, Nisan ayında yüzde 4,2 oranında azalarak 96,6 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Ekonomik güven endeksi Mart ayında 100,8 iken, Nisan ayında yüzde 4,2 oranında azalarak 96,6 değerini aldı.

8.webpBir önceki aya göre Nisan ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 83,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 100,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4,3 oranında azalarak 109,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında azalarak 110,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,2 oranında azalarak 85,1 değerini aldı.

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