Ekonomiyi alt üst eden ABD-Çin ilk görüşmesini gerçekleştirdi

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşını yatıştırma amacıyla Cenevre’de yürütülen müzakereler, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında 2025 başından bu yana yaşanan gerginliğin ardından tarafların ilk yüz yüze teması oldu.

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in liderliğindeki heyetler, sabah saatlerinde yaklaşık iki saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Batı medyasına göre, öğleden sonra yeniden bir araya gelen heyetler, artan gümrük tarifeleri ve ticaret açığı gibi kritik başlıkları masaya yatırdı.

BİR ARAYA GELDİLER

Görüşmelerin tam yeri resmi olarak açıklanmazken, her iki tarafın da BM İsviçre Büyükelçisi'nin Cologny'deki rezidansında bir araya geldiği öne sürüldü.

Washington yönetimi, Çin’den ABD'nin ticaret açığını azaltacak ve "merkantilist" olarak tanımladığı ekonomi modelinden uzaklaştıracak adımlar bekliyor. Bu adımların, Çin için kapsamlı iç reformlar ve küresel talebi artırmaya yönelik yapısal değişiklikler anlamına geldiği belirtiliyor.

Öte yandan Pekin, ABD'nin taleplerini dış müdahale olarak değerlendiriyor. Çin tarafı, ticarette eşit muamele, tarifelerin düşürülmesi ve ABD'nin hangi ürünleri satın almak istediğini net şekilde ifade etmesini talep ediyor.

ABD Başkanı Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, Çin ürünlerine uygulanan yüzde 145'lik gümrük tarifeleri yerine yüzde 80 oranında bir verginin “uygun göründüğünü” söyledi. Trump, görüşmelerin Çin’in talebiyle başladığını öne sürdü. Pekin ise görüşme talebinin ABD’den geldiğini savundu ve ABD tarifelerine karşı tutumlarında bir değişiklik olmadığını belirtti.

Çin, Trump’ın Çin’den ithalata uyguladığı yüzde 145’lik gümrük vergilerine, yüzde 125 oranında misilleme tarifeleri uygulayarak karşılık vermiş ve “emperyalistlere ve zorbalara boyun eğmeyeceklerini” ifade etmişti.