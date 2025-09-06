Ekonomiyi bekleyen korkunç tablo: Vergi ödeyecek şirket kalmayabilir

Borsa İstanbul’da yılın ikinci çeyreğinde büyük şirketlerin bilançoları beklentileri aşarken, küçük ve orta büyüklükteki firmalar ise siyasi baskıların derinleştirdiği ekonomik krizde daraldı.

Sözcü’den Tolga Uğur’un haberine göre, borsada firmaların 269 tanesi zarar açıklarken, borçlar ise yüksek faizle büyüdü. Analistler, önümüzdeki yıllarda Kurumlar Vergisi ödeyecek şirket kalmayabileceği uyarısını yaptı. BIST TUM’deki şirketlerin net dönem kârının yıllık bazda yüzde 11.2 düşüşle 259 milyar liraya geldiği görüldü.

‘CİDDİ ZARAR BİRİKTİ’

Stockeys’in, yılın ikinci çeyreğine ilişkin açıklanan bilançolardan yaptığı derlemeye göre BIST TUM endeksindeki 453 şirketin borcu yıllık bazda, 411 şirketin borcu ise çeyreklik bazda artış gösterdi. Borçlar artış gösterirken kârlar da eridi.

Endeksteki 132 şirketin kârı yıllık bazda yüzde 99’a ulaşan oranlarda gerilerken, 2024’ün ikinci çeyreğinde kâr açıklayan 105 şirket ise bu çeyrekte zarar bildirdi. Aynı dönemde zarardan kâra dönen şirketlerin sayısı ise 45’te kaldı. 2025’in ikinci çeyreğinde yıllık bazda zararı büyüyen firma sayısı ise 62 oldu. Benzer şekilde endeksteki 286 şirketin satışları yıllık bazda gerilerken, bazı firmalardaki düşüş yüzde 99’u aştı.

Serbest fon yöneticisi Kadirhan Öztürk, borsada açıklanan bilançoları “Ekonomi toparlayıp şirketler kâr etmeye başladığında mahsup edecekleri ciddi bir zarar birikti. Önümüzdeki 2-3 yıl kolay kolay Kurumlar Vergisi ödenmez. Zaten ne kadar toplanabildiği ayrı bir konu. Dolayısıyla çok büyük bir ihtimalle yeni dolaylı vergilerle dolu günler var önümüzde” ifadesiyle değerlendirdi.