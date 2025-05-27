Ekonomiyi çökerttin Erdoğan

Ekonomi politikasında iki yıl önce yaşanan keskin makas değişimi, Türkiye'yi yüksek faiz sarmalına çekti.

İş dünyasının bir numaralı sorunu haline gelen yüksek faiz yükü ve finansman sıkıntısı nedeniyle üretim düştü, sanayide çarklar durma noktasına geldi.

Türkiye, son 24 aydır yüksek faizle boğuşuyor.

Ekonominin önündeki tek engel olarak görülen yüksek faize dayalı Ortodoks para politikası, enflasyonla mücadelede istenilen sonucu vermek bir yana ülkeye ağır yük bindirdi.

Mayıs 2024’te yüzde 75,45 ile zirveyi gören enflasyon kemer sıkma politikaları uygulandığı halde ancak yüzde 37,86’ya düşürülebildi.

Yüksek faiz binlerce işletmenin kapısına kilit vurmasına, emek yoğun sektörlerde de işten çıkarmalara yol açtı.

İflas başvurusunda bulunan şirket sayısı 2024’ün tamamında 1.723 olurken, 2025’in ilk 4 ayındaki rakam şimdiden 782’ye çıktı.

İflas kararı verilen paraya ihtiyacı olan şirketler, kârlarının büyük bir kısmını faize ödüyor.

2024’te yalnızca kamunun iç ve dış borç için ödediği faiz tutarı 1 trilyon lirayı aştı.

2025’in Ocak- Nisan döneminde de bütçeden borçlara ödenen faiz gideri 260,7 milyar liraya dayandı.

Uzmanlar, 2008 küresel krizindeki düzeye geri dönüldüğünü belirtiyor.

2025 yılının tamamında da iç ve dış borçları sebebiyle 2 trilyon liraya yakın faiz ödemesi öngörülüyor.

Yüksek faiz enflasyonu düşürmek bir yana ekonomiye zarar vermeye başladı.

İflas eden şirket sayısı yüzde 51,4 artışla 53’e ulaştı. Geçen yılın tamamında ise 132 şirket resmi olarak iflas duyurmuştu.

Sanayici, tüccar, esnaf, çiftçi ve girişimci bankaların kapısından içeri adım atmakta zorlanıyor.

Kredi alabilen de kazandıklarını faizcilere kaptırıyor.

En yüksek kâr açıklayanların bankalar, zarar edenlerin ise üreten, ihracat yapan ve istihdama katkıda bulunan firmalar olduğu görülüyor.

Borsa İstanbul’a kote 552 şirketin 282’i zarar etmesi, yüzde 46 seviyesinde tutulan faizlerin bir sonucu.

Enerji, petrokimya, beyaz eşya, demir çelik sektörlerinde bulunan büyük şirketlerin yükselen zarar grafiği dikkat çekiyor.

Faizlerin yüzde 8,5 seviyesine düşürüldüğü Mayıs 2023 seçimlerinden önceki süreçte enflasyon yüzde 38 seviyesinde bulunuyordu.

Dolar kuru 20 lira civarındaydı. Ekonomi 2022’de yüzde 5,5 ve 2023’te yüzde 4,5 oranında büyüdü.

Mayıs 2023 seçimlerinin ardından enflasyonla mücadele için para politikalarında yapılan makas değişikliği ise, makroekonomik göstergeleri zayıflattı.

Türkiye’nin yeniden yüksek faiz döngüsüne sokulduğu tarihlerde Merkez Bankası’nın 2024 yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 36 olarak belirlenmişti.

Dolar kuru 2 yılda yüzde 87 artarak 40 lira eşiğine geldi.

Ülkenin büyüme hızı 2024’te yavaşlayarak yüzde 3,2 ile potansiyelinin altında kaldı.

Yeni yatırım yapmak zorlaştı. Bazı firmalar üretimini yurt dışına kaydırdı.

Vatandaşın ve şirketlerin krediye ulaşması imkânsıza yakın bir hal aldı.

İşletme kredilerinin yıllık maliyeti uzun bir süredir yüzde 60’ın üzerinde seyrediyor.

Özellikle sanayiciyi zor durumda bırakan yüksek faiz maliyeti, üretimi de sınırlıyor.

Faiz arttı, dolar yükseldi, enflasyon azdı: Üretim düştü, sanayi duruyor

Değerli okurlarım,

Bu yazıyı, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en güvendiği ve sevdiği yandaş Yeni Şafak Gazetesi’nin haberinden özetleyerek aldım.

Bu yüz karası ekonomik tabloyu Erdoğan’ın yüzüne vuran muhalefet partileri değil Erdoğan’ı Erdoğan yapan medyadır.

Bu mesajın başlığı ve anlamı şudur: Ekonomiyi çökerttin Erdoğan.

Çözüm için tek çare var Erdoğan: Erken seçim…