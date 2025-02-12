EKPSS tercih sonuçları açıklandı

Kaynak: DHA
EKPSS tercih sonuçları açıklandı

2025 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı yerleştirme sonuçlarının açıklandı. Adaylar ÖSYM'nin sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sınav sonuçlarına ulaşabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2025 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını açıkladı.

sinav.jpgÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 12 Şubat 2025 tarihinde saat 10.54'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir" denildi.

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