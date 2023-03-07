Ekran bağımlılığı ergenin beynini değiştiriyor

ABC'nin haberine göre, Dr. Warburton, Kovid-19 kapanmaları sonrası çocuklar ve gençler üzerinde yaptıkları araştırma sonucunda, "ekran bağımlısı" olan ergenlerdeki agresif ve şiddet içeren davranışların sebebinin, beyinlerindeki prefrontal korteks bölgesinde meydana gelen değişimden kaynaklandığı kanısında olduklarını belirtti.

Warburton, "ekran bağımlısı" olarak tanımladığı çocukların ve ergenlerin yüzde 10'unun tehlikeli düzeyde "oyun bağımlısı", bunların yüzde 3'ünün de daha ciddi düzeyde "oyun hastası" olduğunu tespit ettiklerini aktardı.

Ergenlerde davranış bozuklukların, aşırı video oyunları oynama sonucu beyinde meydana gelen değişimden kaynaklandığını düşündüklerini belirten Warburton, "Prefrontal kortekste meydana gelen bu değişimler, ergenlerin duygularını kontrol etmelerini, yaptıkları işlere odaklanmalarını ve çevrim dışı dünyada işlevselliklerini engelliyor." diye konuştu.

Warburton, ailesi tarafından zorla ekrandan uzaklaştırılan çocuklarda şiddet içeren davranışların daha sık ortaya çıktığını kaydederek, "Çok depresif, endişeli ve bazen intihara meyilli çocuklar gördüm." gözlemini paylaştı. Video oyunlarını aşırı oynamanın, beyindeki iletişim ağlarını etkilediğini ileri süren Warburton, genç beyinlerdeki söz konusu değişimi tersine çevirebilmek için Alman bir araştırma merkezi ile birlikte çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Warburton, toplumdaki birçok çocuk ve gencin tehlikeli düzeyde video oyunlarıyla zaman geçirdiğini söyleyerek, "Onlara duygularını kontrol etmelerini ve çevrim dışı dünyada insanlarla nasıl iletişim kurmaları gerektiğinin eğitimi üzerinde yoğunlaşmalıyız." şeklinde konuştu.

"Ekran bağımlılığı"nın yalnızca ekran başında geçirilen zamanla ölçülemeyeceğini dile getiren Warburton, gerçek tehlikeli göstergenin, okul, uyku ve sosyal ilişkiler gibi ergenlerin hayatlarındaki etkisiyle ortaya çıkacağını sözlerine ekledi. Dr Warburton, ergenleri zararlı alışkanlıklarından vazgeçirmek için onlara bu konuda yardımcı olunması gerektiğini belirterek, ekran karşısında geçirilen zamanın azaltılmasıyla beyindeki değişimlerin yeniden sağlıklı düzeye döndürülebileceğini söyledi.

AA