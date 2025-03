Ekranda final sinyali veren diziler

Yeni televizyon sezonu Eylül ayında başlamıştı. O zamandan bugüne kadar birçok dizi ekrana geldi. Birçoğu aldığı reytinglerle hem kanalının hem de yapımcısının yüzünü güldürürken bazıları ise, reyting canavarına yenik düşerek ekranlara veda etti.

Son haftalarda aldıkları reytinglerle final sinyali veren çok sayıda dizi var. Önümüzdeki hafta ‘Annem Ankara’ (Kanal D) 15. bölümüyle ve ‘Sandık Kokusu’ da (Show TV) 50. bölümüyle ekran ömrünü tamamlayacak. Bunlara ilave olarak birkaç bölüm sonra ‘Yalı Çapkını’ (Star TV) da (100 ya da 101. bölümüyle) final yapacak. Bunların dışında ‘Başka Bir Gün’ (atv), her ne kadar devam kararı alınsa da ‘Siyah Kalp’ (Show TV), ‘Kardelenler’ (atv) ve ‘Zembilli’ (atv) kırmızı alarm veriyor. Bu diziler için her an final kararı alınırsa, şaşırmam.

Özel kanallarında dışında TRT’yi ayrı bir yere koyuyorum. TRT dizilerinde geneli itibariyle pek reyting kaygısı olmuyor. Eğer, reyting kaygısı ön planda olsaydı, dün akşam 6. bölümüyle ekrana gelen ‘Bir Zamanlar İstanbul’un (TRT 1) fişi çoktan çekilirdi. Aldığı reyting ortada. Öte yandan ‘Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin de (TRT 1) reytinglerinde bir düşüş göze çarpıyor. O da tehlike sinyali veriyor ama bu durumda sezon sonunu görebilir.

İşitme engelli çocuklar için anlamlı proje

Sanat, eğitim, akademi ve tıp dünyasının önde gelen isimlerinin gençlere rehberlik eden mektuplarından oluşan ‘Konuşan Mektuplar: Ustalardan Gençlere Mesajlar’ kitabı, hem bir koleksiyon hem de toplumsal bir sorumluluk projesi olarak hayata geçirildi.

Proje yöneticiliğini Günsu Saraçoğlu ve Betül Ketenci’nin yaptığı çalışmada, Seha Dosdoğru’nun derlediği kitabın satışından elde edilecek tüm gelir, Çocuk Eğitim Derneği aracılığıyla 0-6 yaş grubu işitme engelli çocukların eğitimine aktarılacak.

Çalışma, alanında başarıya ulaşmış isimlerin gençlere yol gösteren deneyimlerini mektuplarla aktarıyor. Kitaptaki her mektup, yazarlarının QR kod ile erişilebilen sesli kayıtlarıyla zenginleştirilerek okuyuculara hem görsel hem de işitsel bir deneyim sunuyor.

Pelerin’den ‘Depresif’ bir şarkı

Beyza, Ozan, Akın ve Mücahit’ten oluşan Türkçe indie müzik grubu ‘Pelerin, yeni şarkısı ‘Depresif’i yayınladı.

Haziran 2024’te kurulan grup, yayınladıkları şarkılar ile kısa sürede müzik dünyasında dikkat çekmeyi başardı. 2025 başında ‘Sana Veda’ ve ‘İzmit Sahili’ şarkılarını peş peşe çıkaran grup, yoluna doludizgin devam ediyor. Pelerin Grubu’nun tek kadın müzisyeni olan ve grubun gitaristliğinin yanı sıra şarkı sözü yazarlığını ve besteciliğini üstlenen Beyza Akdeniz’in farklı çalışmalarıyla yakın zamanda yeni projelerin ayak sesleri şimdiden duyuluyor.

Genç yeteneklerden kurulu grup, ilerleyen günlerde yeni şarkılarla sevenlerinin karşısına çıkmaya devam edecek.