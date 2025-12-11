Star TV’nin 2 sezondur yayınlanan dizisi ‘Kral Kaybederse’ de reyting canavarına yenik düştü. Dizi, 30. final bölümüyle Total’de aldığı 3.64 reytingle 10., AB’de aldığı 3.98 reytingle 4. ve ABC1’de aldığı 4.49 reytingle 6. sırada yer aldı.

Başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya ve Merve Dizdar’ın paylaştığı dizi, aldığı reytingler kadar oyuncu performanslarıyla da geçtiğimiz sezona damga vurmuştu. Özellikle Halit Ergenç ve Aslıhan Gürbüz’ün uzun bir aradan sonra sevenlerinin karşısına çıkması, büyük bir sevinç yaratmıştı. Hele Halit Ergenç’in dizi için peruk takması, sosyal medyanın uzun süre gündeminden düşmemişti. Dizi, geçen sezondaki başarısını 2. sezonda devam ettiremedi. Güçlü rakipleri, aradaki reyting farkını açtı. ‘Kral Kaybederse’de bu durumdan ister istemez etkilendi.

Gerek oyuncuların gösterdiği performanslar gerekse konusu ve 2. sezondaki inişli çıkışlı reytingleriyle Türk Televizyon Tarihi’nde iz bırakan bir iş oldu.

Boğa sevgisini eserlerine yansıttı

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen IAAF İstanbul Sanat Fuarı, onlarca sanatçıyı ve sanatseveri bir araya getirdi. Fuarda sanatın nabzını tutanlardan birisi de bendim.

Çok sayıda sanatçı ile tanıştım. Neşe Akdeniz de bu isimlerdendi. Tuval üzerine yaptığı yağlı boya tabloları dikkatimi çekti. Galeride sergilediği eserler içerisinde sadece boğa resimleri vardı. Nedenini sorduğumda, boğaları sevdiğini ve sevgisini de bu şekilde anlatmaya çalıştığını ifade etti.

Fuarda, resimden heykele, fotoğraftan tasarıma geniş bir yelpazede eserler sergilendi. Neşe Akdeniz’in her bir çalışması emek kokuyor. Muhteşem tablolar üretmiş. Sergiyi keyif alarak gezdim.

Buray’ın ‘Seyir’ yolculuğu başladı

Buray, Anadolu’nun unutulmaz halk türkülerini yeniden yorumladığı 4 albümlük ‘Seyir’ serisinin ilkini yayınladı. Toplam 4 albüm ve 16 anonim türküden oluşan proje, sanatçının köklerine dönüş niteliği taşıyor.

Her albüm, Anadolu’nun farklı bölgelerinden derlenmiş anonim türkülerden oluşuyor. Tüm enstrümanlar, Buray tarafından bizzat çalınarak kaydedildi, düzenlemelerde hem geleneksel yapı korunuyor hem de Buray’ın yorumu ile yeni bir anlatım ortaya çıkıyor. İlk albümde ‘Şu Karşı Yaylada’, ‘Yüce Dağ Başında’, ‘Uyan Sunam Uyan’ ve ‘Keklik Gibi’ türküleri yer alıyor.

‘Seyir’ serisi, yayınlanacak 3 yeni albümle dinleyiciyle buluşmaya devam edecek.