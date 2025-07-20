Ekranlardan bir ‘Esaret’ dizisi geçti

Kanal 7’de ekrana gelen günlük dizi ‘Esaret’, 557. bölümüyle final (14 Temmuz) yaptı. Bununla ilgili yazıma, yoğunluktan ancak zaman geldi.

Başrollerinde Mahassine Merabet ve Cenk Torun’un yer aldığı dizi, 3 sezondur izleyicisiyle buluşuyordu. Karamel Yapım imzalı dizinin ilk bölümü, 21 Kasım 2022 tarihinde ekranlara gelmişti. Dram türündeki dizi, kardeşinin intikamını almak isteyen Orhun (Cenk Torun) ve vicdanının esiri olan Hira’nın (Mahassine Merabet) hikâyesini anlatıyordu. Hafta içi her akşam yayınlanan dizi, Türk Televizyon Tarihi’nde iz bıraktı. 557 bölüm, ekranda olmak kolay iş değil. Günlük bir dizi için bu bölüm sayısına ulaşmak büyük bir başarıdır.

Öte yandan Faslı oyuncu Mahassine Merabet, hayatımıza girdi. İzleyici onu sevdi. O da performansıyla işinin hakkını verdi. Cenk Torun’u uzun zaman sonra ekranda görmek güzeldi. Onu izlemek, keyifliydi. İyi bir ikili oldular. Oyunculuk performanslarıyla sosyal medyada da çok konuşuldular. Bundan sonraki süreçte yine harika işlerde onları ekranda göreceğimizden kuşku yok. Yolları açık olsun.

Madrigal’den ‘Sana Ait’ bir albüm

Türkiye’nin en özgün ve etkileyici müzik gruplarından Madrigal, merakla beklenen ikinci stüdyo albümü ‘Sana Ait’i Madrigal Müzik etiketiyle yayınladı.

Dinleyicisini zaman ve duygular arasında yolculuğa çıkaran 7 şarkının yer aldığı albüm, grubun duygusal derinliğini, müzikal olgunluğunu ve yenilikçi sound’unu bir araya getiriyor. Şarkılar bir hikâyenin bölümleri gibi birbirine bağlanırken albüm boyunca içsel bir bütünlük hissi yaratıyor. Her parçada tanıdık duygularla yüzleşirken finalde ‘güneş doğacak’ diyerek dinleyene umutla bakmayı hatırlatıyor. Madrigal, bu albümle hem geçmişin izlerini taşıyan hem de geleceğe açılan yeni bir müzikal sayfa sunuyor.

Bu arada grup, 27 Temmuz’da Vadistanbul sahnesinde albüm lansman konserinde sevenleriyle buluşacak.

‘Aşk-ı Memnu’, sahneye taşınıyor

360 TV’de yayınlanan ‘Banu Noyan’la En Moda’da Banu Noyan, tiyatroda 10. yılını kutlayan Çiğdem Tunç’u ağırladı. Çiğdem Tunç, tiyatro sahnesine unutulmaz eser ‘Aşk-ı Memnu’yu hazırladıklarını ilk kez açıkladı ve yeni Aşk-ı Memnu oyuncularıyla bir araya geldi.

Çiğdem Tunç Tiyatrosu, her yaz tekrarı yayınlanan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’lu fenomen dizinin halen dizinin final sahnesinde Bihter’in vefatıyla anılırken bu muhteşem eseri tiyatro sahnesine taşımaya hazırlanıyor.

Tiyatrodaki ‘Aşk-ı Memnu’da Adnan Ziyagil’i Deniz Salman, Behlül’ü Sefer Canbaz, Bihter’i Balca Basman, Nihal’i Suyum Bige Dadalı, Matmazel’i ise Gamze Yarka canlandıracak. Çiğdem Tunç ise, Firdevs Hanım olacak.