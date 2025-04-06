Ekranlardan bir ‘Yalı Çapkını’ geçti

Star TV’nin 3 sezondur ekranlara damga vuran dizisi ‘Yalı Çapkını’, önceki akşam (4 Nisan) yayınlanan 101. final bölümüyle son kez izleyicisi karşısına çıktı.

İlk kez 23 Eylül 2022’de seyircisiyle buluşan dizinin başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor paylaşıyordu. İzleyici, hem ‘Yalı Çapkını’nı hem de Seyran (Afra Saraçoğlu) ve Ferit (Mert Ramazan Demir) karakterlerini çok sevdi. Sadece bu karakterler değil elbette. Dizinin hemen hemen her oyuncusu, belki de kariyerlerinin en önemli işlerinden birine imza attı. İzleyiciler, sevgilerini dizinin aldığı reytinglere yansıttı. ‘Yalı Çapkını’, özellikle ilk 2 sezon resmen ekranda fırtınalar estirdi. Dizi, sosyal medyada final bölümü de dâhil olmak üzere her zaman en çok konuşulan yapımlar arasında yer almayı başardı. Son dönemlerde bölüm başı çekim maliyetlerinin artması, bir de bunun üzerine dizinin reytinglerinin düşmesi, bu final kararının alınmasında etkili oldu.

OGM Pictures imzalı ‘Yalı Çapkını’, hem aldığı reytinglerle hem fenomen karakterleriyle ekranlarda hakikaten iz bıraktı. Bundan sonra ekip için yepyeni yolculuklar başlayacak. Hepsine tek tek başarılar diliyorum. Yolları açık olsun.

Sıla’dan ‘Sakatlık Bende’ sürprizi

Sıla Gençoğlu, yeni şarkısı ‘Sakatlık Bende’yi Karış Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri Sezen Aksu’ya, müziği Ercan Saatçi’ye ait şarkının düzenlemesini Ozan Bayraşa yapmış. Şarkıya, yönetmenliğini R. Hakan Arslan’ın üstlendiği bir de klip çekilmiş. Klip, şarkının duygusal atmosferini güçlü görsellerle buluşturuyor.

Şarkı, Sıla’nın özgün yorumuyla müzikseverlere hem nostaljik hem de modern bir deneyim sunuyor. Keyifle dinledim.

SGM’de Nisan ayı çok renkli geçecek

Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi (SGM) baharı, ödüllü tiyatro oyunlarının yanı sıra usta müzisyenlerin caz performanslarıyla karşılıyor.

Program kapsamında 9 Nisan’da ‘Mercaniye Çok Yaşa’ ve 30 Nisan’da ise ‘Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi?’ oyunları SGM’ye gelecek. 20 Nisan’da ‘Ne Olacağım Ben?’ müzikali ile çocuklar ilham verici bir yolculuğa çıkarken 15 Nisan’da ‘Nardis Caz Gecesi’nde sanatseverleri, cazın öncü isimleri ile büyülü bir gece bekliyor.

12 Nisan’da ayrıca dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say da unutulmaz performansıyla SGM’ye konuk olacak.