Yeni sezonun ikinci ayını da yarılamak üzereyken ekranlar birbirinden iddialı yapımlarla süslendi. Fakat, artık izleyicinin ilk tercihi, hangi dizi olduğundan çok nerede izleyeceği. Bir yanda alıştığımız televizyon kanalları, prime time kuşağı ve geleneksel dramlar diğer yanda dijital platformların özgür ve bol içerikli dünyası. Peki, bu iki dünya arasında hangisi izleyicinin gönlünü daha çok çeliyor? Bu sezon ekranların görünmeyen savaşı, reytinglerden çok alışkanlıklarla şekilleniyor.

İki format arasındaki temel fark, aslında teknolojiden çok izleme psikolojisinde gizli. Televizyon, ortak izleme alışkanlıklarına yaslanıyor, bir şeyin ‘başlamasını’ bekletiyor. Dijital platformlar ise, bireysel konforu hedefliyor, izleyiciye ‘karar verme’ yükü yüklüyor. Eskiden dijital, ‘daha kaliteli’ işlerin adresi olarak görülüyordu. Ancak son yıllarda televizyon dizileri de hikâye anlatımı, sinematografi ve karakter derinliği açısından ciddi atılımlar yaptı. Diğer yandan platformlar da bazen sadece ‘izlensin de yeter’ kafasıyla yapılmış, hızlı tüketilen içeriklerle dolup taşabiliyor.

Kısacası kalite, artık platforma değil; yapımın niyetine bakıyor. Bu bir yarış gibi görünse de, aslında bu iki mecra, farklı ihtiyaçlara hitap ediyor.

Bengi Apak’tan kahkahası bol bir gösteri

Türkiye’nin en eski ve ödüllü komedi podcasti ‘O Tarz mı?’ ile tanınan komedyen Bengi Apak, kısa sürede büyük ilgi gören tek kişilik stand-up şovu ‘Büyülü Değil’i sahnelemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıldan bu yana yurtiçi ve yurtdışında 100’den fazla kapalı gişe şovla dikkat çeken Bengi Apak, gösterisinde özel olmaya, abartılı büyülü anlara, kabak lifine ve sumaklı soğanlara isyan ederken izleyiciden tam not alan uzun setiyle katılımcılara kahkaha dolu anlar yaşatacak.

Bengi Apak, 25 Ekim’de Londra The Comedy Store’da, 7 Kasım’da Denizli Merkezefendi Kültür Merkezi’nde, 15 Kasım’da İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde, 20 Kasım’da Ankara Sanat Tiyatrosu’nda, 22 Kasım’da Kocaeli Alternatif Sahne’de, 5 Aralık’ta Eskişehir Odunpazarı 100. Yıl Kültür Merkezi’nde ve 20 Şubat 2026’da Mersin Yenişehir Kültür Merkezi’nde sevenleriyle buluşacak.

Kader’den yorgun ruhlara ilaç gibi şarkı

Kendine has tarzı ve yorumuyla gönüllere taht kuran Kader, sevenlerine sürpriz yaparak Orhan Canbolat ile hazırladığı düet şarkısı ‘Hadi Be Kader’i Han Production etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Müge Ezen’e ait şarkının düzenlemesini Sedat Ezen yapmış. Beste Ağdaş’ın yönetmenliğinde şarkıya bir de klip çekilmiş. Şarkı, yaşamın adaletsizliğine ve kaderin belirsizliğine karşı bir sitem ve içsel bir isyan olarak dikkat çekiyor. İnsan, bazen ne yaparsa yapsın düze çıkamayacak gibi hisseder; bu şarkı tam olarak o hissi anlatıyor.

Arabesk müzik sevenlerin keyifle dinleyeceği hoş bir çalışma olmuş. Yolu açık olsun.