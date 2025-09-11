Ekranların gölgesinde toplumsal çöküş: 1 milyardan fazla insan etkileniyor!

2025 itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 1,08 milyar insan teknoloji bağımlılığından etkilenirken, bu oran gençlerde %60'lara varıyor. Araştırmalar, aşırı ekran kullanımının anksiyete, depresyon ve sosyal izolasyonu tetiklediğini gösteriyor; hatta intihar oranlarında %2,5 kat artışa yol açıyor. Uzmanlar, bu sorunun sadece bireyleri değil, toplumun temelini, ilişkileri, üretkenliği ve demokrasiyi tehdit ettiğini vurguluyor.

Akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar tehdit saçıyor! Kullanıcılara uzmanlardan kritik uyarılar

PANDEMİYLE HIZLANAN KÜRESEL YAYILMA

COVID-19 pandemisi, dijital bağımlılığı patlattı. 2020'den beri yapılan çalışmalar, ekran başında geçirilen sürenin dramatik şekilde arttığını ortaya koyuyor; küresel olarak bireyler günde ortalama 6,7 saat online kalıyor.

Bir meta-analiz, internet bağımlılığının küresel prevalansını %14,22, sosyal medya bağımlılığını ise %17,42 olarak hesaplıyor; akıllı telefon bağımlılığı ise %26,99'a ulaşıyor. ABD'de, yetişkinlerin %48'i kendilerini "bağımlı" veya "kısmen bağımlı" olarak tanımlarken, gençlerin %58'i telefonlarını günde 58 kez kontrol ediyor.

Bu bağımlılık, beyindeki ödül sistemini dopamin salınımıyla manipüle ederek işliyor. Nicholas Kardaras, "Glow Kids" kitabının yazarı ve Stony Brook Üniversitesi'nden psikolog, ekranları "dijital eroin" olarak nitelendiriyor. Kardaras'a göre, parlak ekranlar cinsel uyarılma kadar dopamin salgılatıyor ve beyin gelişimini bozarak ADHD, anksiyete ve hatta psikoz riskini artırıyor.

Kardaras, 2.000'den fazla gençle klinik çalışmasında, aşırı ekran kullanımının intihar oranlarını yükselttiğini gözlemlediğini belirtiyor ve "Çocuklar, ekranlara bağımlı hale gelerek gerçek dünyadan kopuyor; bu, toplumun geleceğini riske atıyor." diyerek uyarıda bulunuyor.

TOPLUMSAL MALİYET: İZOLASYON, POLARİZASYON VE EKONOMİK KAYIP

Dijital bağımlılık, bireysel mutluluğu aşındırırken toplumun dokusunu da parçalıyor. San Diego State Üniversitesi'nden psikolog Jean Twenge, "iGen" ve "Generations" kitaplarında, 2012'den beri gençlerde depresyonun %60 arttığını ve bunun akıllı telefon patlamasıyla örtüştüğünü savunuyor. Twenge'nin üç büyük veri seti analizi, ağır sosyal medya kullanıcılarının mutluluk seviyelerinin iki kat düşük olduğunu gösteriyor; kızlarda bu etki daha belirgin. Twenge, "Akıllı telefonlar, gençleri daha yalnız ve hazırlıksız bırakıyor; yüz yüze etkileşimler azalırken, siber zorbalık ve FOMO (Kaçırma Korkusu) epidemisi yayılıyor" diyor.

ÇÖZÜM YOLLARI: BİREYSEL VE TOPLUMSAL MÜDAHALELER

Uzmanlar, bilişsel davranışçı terapi (BDT) gibi yöntemlerin bağımlılığı %83 oranında azalttığını belirtiyor.

Twenge, ebeveynlerin ekran sınırları koymasını önerirken, Kardaras doğa temelli terapiyi savunuyor. Harris ise regülasyon çağrısı yapıyor: "Teknolojiyi insani hale getirmek için algoritmaları yeniden tasarlamalıyız."

Dijital bağımlılık, bireysel bir sorun olmanın ötesinde, toplumun geleceğini şekillendiriyor. Acil farkındalık ve eylemle, bu krizi fırsata dönüştürebiliriz.

