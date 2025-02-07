Ekranların Karadeniz dizisiydi! Daha başlamadan ertelendi

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Ekranların Karadeniz dizisiydi! Daha başlamadan ertelendi

Peş peşe gelen final kararların ardından bir dizi daha daha başlamadan eylül sezonuna ertelendi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D için BKM tarafından hazırlanan “Bulutların Üstünde” dizisi daha başlamadan eylül sezonuna ertelendi.

Soner Caner’in yöneteceği Karadeniz dizisinin oyuncu kadrosunda Ercan Kesal, Uraz Kaygılaroğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Ayça Ayçin Turan, Özge Özacar gibi ünlü isimlerin adı geçiyor.

HEPSİ TEK TEK ERTELENDİ

Bu sezon Gold Film’in “Çiçekler Açar”, Tims&B’nin “Yasak Aşk”, Ay Yapım’ın “İşgal Günlerinde Aşk”, OGM Pictures ile FARO imzalı “Halef”, Most Yapım’ın kod adı “Halef”,O3 Medya’nın “Dönüş”, OGM Pictures’ın “Fikriye” ve Mia Yapım’ın “Dava” adlı dizileri de eylül sezonuna ertelenmişti.

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