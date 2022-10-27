Sevilen diziye efsane bir isim transfer oldu

Ertan Saban, Özge Özberk ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin kadrosuna sürpriz bir oyuncu katıldı. Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Ahmet Arıman, kadroya dahil oldu.

Hababam Sınıfı efsanelerinden birini canlandıran Ahmet Arıman'ı en son Filinta dizisinde izlemiştik. Bir süredir ekranlarda olmayan oyuncu müzisyenlik yapıyor. Ahmet Arıman'ı uzun yıllar sonra ekranlarda görmek son derece heyecan verici olacak

MÜZİK ÖĞRETMENİNİ OYNAYACAK

Arıman, dizide müzik öğretmeni Tayfun Hoca olarak seyirci karşısına çıkacak. Kendine has takıntılarıyla dikkat çeken Tayfun Hoca'nın Karabayır Lisesi'ne gelişi Melek'in hayatında önemli değişimler yaşanmasına neden olacak.