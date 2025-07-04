Ekranların sevilen yüzü kanalla yollarını ayırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekranların sevilen yüzü kanalla yollarını ayırdı

Bengü Türk TV’de program sunuculuğu yapan deneyimli gazeteci Ayşen Yükler, kanalla yollarını ayırdığını açıkladı.

Gazeteci Ayşen Yükler, 3 yıldır bünyesinde bulunduğu kanalla yollarını ayırdı.

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Bengü Türk TV’de hem haber koordinatörü olarak görev yapan hem de “Son Nokta” programını sunan Yükler, sürpriz bir kararla kanaldan ayrıldığını duyurdu.

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Mesai arkadaşlarına veda ederek Genel Yayın Yönetmeni Ünal Kaya’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

AYŞEN YÜKLER KİMDİR?

2001 yılında gazetecilik mesleğine adım atan Ayşen Yükler, uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis muhabirliği yaptı. 13 yıl boyunca görev aldığı Beyaz TV’den 2021 yılında ayrılan Yükler, son 3 yıldır Bengü Türk TV bünyesinde çalışıyordu.

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