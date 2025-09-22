Ekranların vazgeçilmezi ‘Arka Sokaklar’

Kanal D’de ekrana gelen ‘Arka Sokaklar’, 20 sezondur ekranların vazgeçilmezi olarak yoluna doludizgin devam ediyor.

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Umut Çobanoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi, Türk Televizyon Tarihi’nin en uzun soluklu yapımlarından birisi. Gerek oyuncuların performansı gerekse konusu itibariyle yıllardır izleyiciyi ekranlara kilitliyor. ‘Kızılcık Şerbeti’, ‘MasterChef Türkiye’, gündüz kuşağı programları (Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol’da) gibi güçlü rakipleri karşısında aldığı reytingle başarısını âdeta perçinliyor. 20 yıldır aynı kanalda bir hikâye yazmak, kolay değildir. Dizinin yeni bölümleri kadar tekrarları da ilgiyle izleniyor.

Sosyal medyanın da gündeminden düşmeyen dizi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceralarını anlatıyor. Ekip, görevleri sırasında sürekli değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle karşılaşıyor.

Çeyrek asrı geride bırakan bir festival

Avrupa’daki en köklü Türk sinema etkinliklerinden biri olan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 25. yılını özel bir geceyle kutladı.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması’ndaki etkinliği Gökçe Alkan ile Ahmet Berksoy sundu. Mina Demirtaş’a, 2023 yılında Frankfurt’taki törene katılamayan, Ümran Safter’in yönettiği ‘Kabahat’ filmiyle ‘Umut Vaad Eden Genç Oyuncu Ödülü’nü Suna Keskin verdi.

Gece festivalin 25 yıllık hikâyesinin anlatıldığı belgeselle taçlandırıldı. Kültürlerarası diyaloğun ve sinema sanatının ortak hafızası haline gelen festivalin bu özel gecesinde açılış konuşması yapan festival başkanı Hüseyin Sıtkı, festivalin dünden bugüne 25 yıllık yolculuğunu anlattı. 2026 yılı festival programına dair küçük ipuçlarını katılımcılarla paylaştı. Bıkmadan, usanmadan, yorulmadan böylesi önemli bir etkinliği hiç aksatmadan bugünlere getirmek kolay değil. Hüseyin Sıtkı’yı kutluyorum.

‘Cinema Jazireh’, prömiyer yapacak

Gözde Kural’ın yazıp yönettiği ikinci uzun metrajlı filmi ‘Cinema Jazireh’, 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 24 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.30’da Esas 01 Burda AVM’de yer alan Cinemapink Salon 1 ve 2’de prömiyer yapacak. Filmin ikinci gösterimi ise 27 Eylül Cumartesi 20.30’da Cinemapink Salon 2’de gerçekleşecek.

Kadınların sesini, insan onurunu ve direnişi merkezine alan film, Taliban zulmü altındaki Afganistan’da Leyla’nın kayıp oğlunu bulmak için erkek kılığına girerek çıktığı tehlikeli yolculuğu anlatıyor.

Kadın olmanın, coğrafyadan bağımsız olarak nasıl benzer mücadeleler içerdiğini gözler önüne seren sarsıcı filmin başrolünü İran sinemasının parlayan yıldızlarından Fereshteh Hosseini üstleniyor.