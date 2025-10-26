TRT 1’de yayınlanan ‘Taşacak Bu Deniz’, 3. bölümüyle Cuma gününe resmen ambargo koydu.

Başrollerinde Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin olduğu dizi, tüm gruplarda (Total, AB ve abc1) zirveye yerleşerek uzun zamandır liderliği bırakmayan ‘Kızılcık Şerbeti’ni koltuğundan etti. Dizi, Total’de 8.94, AB’de 7.63 ve ABC1’de ise 9.69 reyting alarak büyük bir başarıya imza attı. Ekranların yeni fenomen dizisi, sadece aldığı reytinglerle değil; oyuncuların performanslarıyla da sosyal medyada çok konuşuluyor. Dizi daha başlamadan önce yazdığım yazıda, izleyicinin Karadeniz işlerini seveceğinden bahsetmiş, fragmanları izledikten sonra Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin ekranların yeni fenomen çifti olacağının sinyallerini verdiğini ifade etmiştim. Dizinin ilk bölümünün ardından kaleme aldığım yazımda ise, ‘Taşacak Bu Deniz’in Cuma günü reytinglerde dengeleri değiştireceğini belirtmiştim.

Öngörülerimin hepsi gerçek oldu. Dizi, zirveye yerleşti. İkili, fenomen çift olarak sosyal medyaya damga vuruyor. Önümüzdeki günlerde ‘Taşacak Bu Deniz’i daha çok konuşacağız.

Film-San, en iyileri ödüllendirecek

Film-San Vakfı, bu yıl 2. kez düzenleyeceği ödül töreni ile dizi ve film sektörünün başarılı isimlerini onurlandıracak.

Sunuculuğunu Kıvanç Terzioğlu ve Arzu Yetiş Kocatepe’nin üstleneceği FİLM-SAN Ödül Töreni, 17 Kasım Pazartesi günü Rami Kütüphanesi Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilecek. Sanat camiasının bir araya geleceği törende 2024-2025 sezonundaki başarılı sinema ve dizi yapımlarında yer alan isimlere ödülleri takdim edilecek.

Film-San Onur Ödülleri, Engin Çağlar ve Meral Çetinkaya’ya; Vefa Ödülleri, Çolpan İlhan, Sadri Alışık, Cüneyt Arkın, Öztürk Serengil ve Ferdi Merter Fosforoğlu’na; Sanata Katkı Ödülü ise Halil İbrahim Kalaycıoğlu’na verilecek.

Aydilge’nin ‘Ay’a yolculuğu başladı

Aydilge, yeni şarkısı ‘Ay’ı Avrupa Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Aydilge’ye ait şarkının düzenlemesini Samuray Gökçe yapmış. Şarkı için siyah beyaz hazırlanan klibin yönetmenliğini ise, Aydilge’nin eşi Utku Barış Andaç üstlenmiş. Eser, dijitalleşen müzik akımlarından farklı olarak son derece organik, canlı enstrümanlarla çalınmış gerçek bir duyguya sahip. Sonbaharın hüznünü, klarnetin ruhuyla harmanlayan duygu yüklü bir dokuya sahip şarkıda sanatçı, gökyüzündeki ay dışında, acı çektiğimizde ifade ettiğimiz ‘ay’ sesinin benzerliğini parçada sık sık kullanıyor.

Aydilge, ışığın ve karanlığın, acının ve aydınlanmanın ne kadar iç içe geçtiğine vurgu yapıyor.