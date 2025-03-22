Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önce 31 yıllık diploması 18 mart tarihinde iptal edildi. Diplomanın iptaline tepkiler sürerken 1 gün sonra ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından oluşan iki ayrı soruşturma kapsamında 19 Mart tarihinde gözaltına alındı. Öte yandan İmamoğlu dışında 90 kişi daha gözaltına alındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 gündür gözaltında tutulurken, bugün ikinci ifadesini tamamladı.

EKREM İMAMOĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. İmamoğlu dışında gözaltına alınan 90 kişi de otobüslerle adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin 21'de başlaması bekleniyor.