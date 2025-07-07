Ekrem İmamoğlu, AKP’lilere kurtuluş yolunu gösterdi

19 Mart’ta İBB’ye yapılan “yolsuzluk” operasyonları kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

İBB’ye yapılan operasyonlar İzmir, Antalya, Adana ve Adıyaman’a sıçradı. Bu noktada İmamoğlu avukatları aracılığıyla gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HERKES KONUMUNU MİLLETE GÖRE BELİRLESİN"

Ekrem İmamoğlu X hesabı üzerinden AKP’li siyasetçilere, bürokratlara ve iş insanlarına seslenerek kurtuluş yolunu gösterdi. İmamoğlu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Hala Külliye’deki bir avuç insanın devletimizi ve milletimizi hangi uçuruma sürüklediğinin farkında değil misiniz?

Milletimizi ve iç cepheyi kaosa, krize ve istikrarsızlığa sürükleyenlerden yorulmadınız mı?

Ve en önemlisi, yüce milletimizin bu ihtirasa ve korkaklığa "eyvallah" demeyeceğinin, bu muhterislerin nasıl kaybedeceğinin farkında değil misiniz?

Bu mesele devletin ve milletin varlık-yokluk meselesidir. Bu mesele bir “Beka” meselesidir.

Biz milletin yanında saf tuttuk. Herkes konumunu millete göre belirlesin.