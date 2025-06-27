Ekrem İmamoğlu, AKP’nin kalesini yerle bir etti! CHP son seçimde yüzde 4 oy almıştı…

İBB operasyonunda ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek için CHP, çok sayıda ilde mitingler düzenlemişti. 19 Mart itibarıyla Türkiye’nin 11 farklı kentinde, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” eylemleri gerçekleşirken, CHP, her hafta İstanbul’un farklı bir ilçesiyle de halka bir araya geliyor.

CHP'DEN AKP'NİN KALESİNDE MİTİNG

“AKP’nin kalesi” olarak adlandırılan kentlerde de CHP Genel Başkanı Özgür Özel mitingler gerçekleştiriyor. Bu illerden biri ise Bayburt olmuştu. CHP, 14 yıl aradan sonra, 14 Haziran’da Bayburt’ta miting gerçekleştirdi. Bayburt Valiliği’nce reddedilmesi nedeniyle Bayburt Genç Osman Stadı önünde eylem yapılmıştı. Bu eyleme ise çok sayıda isim katılmıştı.

AKP'NİN KALESİ İMAMOĞLU OPERSYONLARINA İNANMIYOR

Birgün’ün CHP kaynaklarından aldığı bilgiye göre; yapılan saha çalışmalarında 31 Mart 2024 seçimlerinde AKP adayının yüzde 39 oy ile birinci, MHP adayının yüzde 38 oyla ikinci, CHP adayının ise yüzde 4 oy ile dördüncü sırada olduğu Bayburt’taki seçmenin, 19 Mart operasyonlarına ikna olmadığı tespit edildi. “İmamoğlu’na yönelik suçlamalar gerçektir” diyenlerin oranı yüzde 52 çıkarken, yalnızca yüzde 48’i suçlamaların doğruluğuna inandığı ortaya çıktı.

Bayburt’ta, CHP mitingine katılan kitlenin yüzde 59’unun, “CHP’li değilim, destek için geldim” dediği aktarıldı.