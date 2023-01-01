İmamoğlu: Ankara'da bir yerlerde İmamoğlu'na soruşturma imalathanesi var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan soruşturmalar için, "Ankara'da bir yerlerde, İmamoğlu'na soruşturma imalathanesi diye bir mekanları var. Harıl harıl çalışıyorlar. Seri üretime geçtiler" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Türkiye’nin en büyük arıtma tesislerinden Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin açılışını yaptı.

"HER TÜRLÜ HUKUKSUZLUĞU YAPMAYA HAZIR BİR RAKİBİMİZ VAR"

Açılış töreninde konuşan Ekrem İmamoğlu, İBB ve kendisi hakkında açılan soruşturmalara dair açıklama yaptı.

İmamoğlu, "Biz zamana karşı yarışıyoruz ama nedense bizimle sürekli rekabet eden bir rakibimiz var. Fakat, öyle kurallara uygun yürüyen, mertçe, centilmence bir rekabet değil bu. Oyunun kurallarını sürekli değiştiren, kazanmak için her türlü kötülüğü, her türlü hukuksuzluğu yapmaya hazır bir rakibimiz var bizim" dedi.

"TAM BİR MERDİVEN ALTI ÜRETİM İMALATI"

"150 günde 150 proje" hedefiyle çalıştıklarını dile getiren İmamoğlu, "Rakibimiz ise '150 günde 150 soruşturma' hedefiyle hareket ediyor. Biri tutmazsa, belki öteki tutar diye, işi gücü bıraktılar, sürekli bizim aleyhimize inceleme, soruşturma, dava imal ediyorlar. Tam bir merdiven altı üretim imalatı. Ankara'da bir yerlerde, İmamoğlu'na soruşturma imalathanesi diye bir mekanları var. Mekanlarında harıl harıl çalışıyorlar. Seri üretime geçtiler. Artık neyi soruşturuyorlar, neyin davasını hazırlıyorlar, takip de edemiyorum" ifadelerini kullandı.

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

İBB'nin İngiltere'den satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosuna dair ikinci kez ön inceleme başlatılmasını değerlendiren İmamoğlu, şunları söyledi:

"Son olarak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın tarihi portresini İstanbul'a, Türkiye'ye kazandırdık diye bir inceleme başlatmışlar diye duydum. Allah akıl fikir versin. Daha önce Valiliğin yaptığı araştırmada akılcı yaklaşımla, 'Böyle bir soruşturma mı olur' diye 'Soruşturmaya gerek yoktur' kararı almalarına rağmen, bu merdiven altı İmamoğlu'nu soruşturma imalathanesinin baş sorumlusu başmüfettişin başında olduğu bir soruşturmada, bir portreyi soruşturma becerisini ortaya koydular."

Tabloya dair incelemeyi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun daha önce AKP’den milletvekili adayı olması nedeniyle tepki gösterdiği, İBB'ye yönelik "terör soruşturmasını" da yürüten Mülkiye Başmüfettişi Arif Yıldırım yürütüyor. (ANKA)