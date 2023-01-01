1 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • İmamoğlu: Ankara'da bir yerlerde İmamoğlu'na soruşturma imalathanesi var

İmamoğlu: Ankara'da bir yerlerde İmamoğlu'na soruşturma imalathanesi var

Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan soruşturmalar hakkında, "Ankara'da bir yerlerde, İmamoğlu'na soruşturma imalathanesi diye bir mekanları var." dedi.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 19:20
Takip Et

Ekrem İmamoğlu: Ankara'da bir yerlerde İmamoğlu'na soruşturma imalathanesi var

İmamoğlu: Ankara'da bir yerlerde İmamoğlu'na soruşturma imalathanesi var
+
Aa
-

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan soruşturmalar için, "Ankara'da bir yerlerde, İmamoğlu'na soruşturma imalathanesi diye bir mekanları var. Harıl harıl çalışıyorlar. Seri üretime geçtiler" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Türkiye’nin en büyük arıtma tesislerinden Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin açılışını yaptı.

"HER TÜRLÜ HUKUKSUZLUĞU YAPMAYA HAZIR BİR RAKİBİMİZ VAR"

Açılış töreninde konuşan Ekrem İmamoğlu, İBB ve kendisi hakkında açılan soruşturmalara dair açıklama yaptı.

İmamoğlu, "Biz zamana karşı yarışıyoruz ama nedense bizimle sürekli rekabet eden bir rakibimiz var. Fakat, öyle kurallara uygun yürüyen, mertçe, centilmence bir rekabet değil bu. Oyunun kurallarını sürekli değiştiren, kazanmak için her türlü kötülüğü, her türlü hukuksuzluğu yapmaya hazır bir rakibimiz var bizim" dedi.

"TAM BİR MERDİVEN ALTI ÜRETİM İMALATI"

"150 günde 150 proje" hedefiyle çalıştıklarını dile getiren İmamoğlu, "Rakibimiz ise '150 günde 150 soruşturma' hedefiyle hareket ediyor. Biri tutmazsa, belki öteki tutar diye, işi gücü bıraktılar, sürekli bizim aleyhimize inceleme, soruşturma, dava imal ediyorlar. Tam bir merdiven altı üretim imalatı. Ankara'da bir yerlerde, İmamoğlu'na soruşturma imalathanesi diye bir mekanları var. Mekanlarında harıl harıl çalışıyorlar. Seri üretime geçtiler. Artık neyi soruşturuyorlar, neyin davasını hazırlıyorlar, takip de edemiyorum" ifadelerini kullandı.

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

İBB'nin İngiltere'den satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosuna dair ikinci kez ön inceleme başlatılmasını değerlendiren İmamoğlu, şunları söyledi:

"Son olarak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın tarihi portresini İstanbul'a, Türkiye'ye kazandırdık diye bir inceleme başlatmışlar diye duydum. Allah akıl fikir versin. Daha önce Valiliğin yaptığı araştırmada akılcı yaklaşımla, 'Böyle bir soruşturma mı olur' diye 'Soruşturmaya gerek yoktur' kararı almalarına rağmen, bu merdiven altı İmamoğlu'nu soruşturma imalathanesinin baş sorumlusu başmüfettişin başında olduğu bir soruşturmada, bir portreyi soruşturma becerisini ortaya koydular."

Tabloya dair incelemeyi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun daha önce AKP’den milletvekili adayı olması nedeniyle tepki gösterdiği, İBB'ye yönelik "terör soruşturmasını" da yürüten Mülkiye Başmüfettişi Arif Yıldırım yürütüyor. (ANKA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
1
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
2
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
3
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
﻿MHP'de Sinan Ateş istifaları. E-devlet üzerinden yapıyorlar
4
﻿MHP'de Sinan Ateş istifaları. E-devlet üzerinden yapıyorlar
﻿MHP'de Sinan Ateş istifaları. E-devlet üzerinden yapıyorlar
﻿Canlı yayında seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Astrolog TV 100'de açıkladı
5
﻿Canlı yayında seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Astrolog TV 100'de açıkladı
﻿Canlı yayında seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Astrolog TV 100'de açıkladı
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
6
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
﻿İşte Türkiye ekonomisinde 2023 yılında yaşanacaklar
7
﻿İşte Türkiye ekonomisinde 2023 yılında yaşanacaklar
﻿İşte Türkiye ekonomisinde 2023 yılında yaşanacaklar
﻿Libya'da toplu mezarda 18 cesede ulaşıldı
﻿Libya'da toplu mezarda 18 cesede ulaşıldı
﻿Libya'da toplu mezarda 18 cesede ulaşıldı
﻿İngiltere Rusya’dan doğal gaz ithalatını durdurdu
﻿İngiltere Rusya’dan doğal gaz ithalatını durdurdu
﻿İngiltere Rusya’dan doğal gaz ithalatını durdurdu
﻿Son Dakika... Van'da bir deprem daha
﻿Son Dakika... Van'da bir deprem daha
﻿Son Dakika... Van'da bir deprem daha
﻿Osmaniye’de orman yangını
﻿Osmaniye’de orman yangını
﻿Osmaniye’de orman yangını
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.