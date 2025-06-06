Ekrem İmamoğlu ‘asıl bayram’ için tarih verdi! “Sinsi, darbeci, fitneci, kumpasçı..” diyerek açıkladı…

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu Kurban Bayramı münasebetiyle avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu ‘aslı bayram’ için tarih vererek, “Bu ülke asıl bayramı bu sinsi, darbeci, fitneci, kumpasçı operasyonları yapanlardan kurtulduğunda kutlayacak” ifadelerini kullandı.

19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyonda gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 21 Mart’ta tutuklanmıştı. İmamoğlu tutukluluğundan bu yana avukatları aracılığıyla sesini duyurmaya devam ediyor.

“BU ÜLKE ASIL BAYRAMI BU SİNSİ, DARBECİ, FİTNECİ, KUMPASÇI OPERASYONLARI YAPANLARDAN KURTULDUĞUNDA KUTLAYACAK”

Buruk bir bayram geçiren İmamoğlu, X hesabı üzerinden bir bayram mesajı yayınladı. İmamoğlu, asıl bayramı işaret ederek şu açıklamalarda bulundu:

Bugün Bayram. Her bayramda büyüklerimin ellerini öper, geniş ailemle bir araya gelir ve fırsat bulursam doğduğum toprakları ziyaret ederek büyüklerimizin hayır dualarını alırdım. İlk defa bir Kurban Bayramı’na cezaevinde giriyorum. Evet ailemden, sevdiklerimden, evimden ve işimden uzağım. Bir büyük haksızlığın, bir büyük kumpasın mağduruyum. Ama biliyorum ki mücadelemle milyonlarca insanın kalbindeyim. Bu girdaptan çıkınca tüm ülkenin rahatlayacağına da adım gibi eminim. Bu bayram en büyük burukluğum ise haksız yere tutuklanan yol arkadaşlarımın; sırf ailelerine işkence olsun diye başka cezaevlerine sevk edilmeleri oldu. Buradan özellikle haksız yere tutuklanan arkadaşlarımın ve ailelerinin bayramlarını kutluyorum. Bütün kalbimle, gücümle, dualarımla hep yanlarındayım. Şundan emin olun ki ailelerimize bunu yapmalarının tek sebebi çok zayıflamış olmaları, artık milletten tam anlamıyla kopmalarıdır. Bu aklın sonu yakındır, yakında bir daha dönmemek üzere gidecekler. Sizler ise yıllar sonra geriye onurlu duruşunuzu, müthiş direnişinizi ve zafer hikayenizi bırakacaksınız. Bu ülke asıl bayramı bu sinsi, darbeci, fitneci, kumpasçı operasyonları yapanlardan kurtulduğunda kutlayacak. Biz kazanacağız, millet kazanacak. Bayramınız mübarek olsun. Ekrem İmamoğlu