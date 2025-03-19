Ekrem İmamoğlu askere çağırılacak mı? Uzmanlardan son dakika açıklaması

Yatay geçişi nedeni 35 yıllık diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nun siyasetten uzaklaştırılması konuşulurken bir diğer merak konusu ise 28 gün askerlik yapan İmamoğlu'nun lise mezunu sayılması nedeni ile yeniden askere çağrılıp çağrılmayacağı oldu.

Peki Ekrem İmamoğlu yeniden askere çağırılacak mı? Uzman isimlerden mevzuat konusunda açıklama geldi...

İMAMOĞLU BEDELLİ ASKERLİK YAPMIŞTI

1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi sonrasında çıkarılan bedelli askerlik uygulamasından yararlanan Ekrem İmamoğlu, askerlik görevini 2000'de 28 gün olarak tamamlamıştı.

Üniversite diplomasının iptali, askerlik muafiyetine esas oluşturan eğitim düzeyini de tartışmalı hale getirdi.

Bazı kaynaklar, Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) bu konuda bir karar vermesi durumunda Ekrem, İmamoğlu’nun yeniden askere çağrılma ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

ÖĞRETİM ŞARTI YOKTU

Ancak bazı uzmanlara göre 1999 depremi sonrası sonrası çıkarılan bedelli askerlik kanununda bir öğretim şartı bulunmuyor. O döneme has üniversite mezunu olmasa dahi kişiler bedeli askerlik başvurusu yapabilmişlerdi. Bu nedenle İmamoğlu'nun yeniden askere çağrılma beklentisinin bir hukuki dayanağı bulunmuyor.