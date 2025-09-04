Ekrem İmamoğlu atağa kalktı! Şok başvuru

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılması için notere başvuru gerçekleştirdi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesine hükmetti. Alınan kararla beraber CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alınarak yerlerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsan atandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YSK yerine mahkeme tarafından verilen kararı tanımadıklarını belirtti.

İMAMOĞLU'NDAN KAYYUMA KARŞI HAMLE

Kayyum kararının ardından CHP Yönetimi delegelerle beraber notere İstanbul İl Kongresi'nin yapılması istemiyle dilekçe verdi. Çok sayıda delegelerin katılım sağladığı imza kampanyasına tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Kongresi'nin yapılması için notere başvurdu.