Ekrem İmamoğlu ateş püskürdü: Kimse masal anlatmasın

Soruşturmalar kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından gündeme dair değelermeler yapmaya devam ediyor.

İmamoğlu, "Akın Gürlek davasında" beraat yönünde oy kullanan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi hâkimi Mehmet Can Kozan'ın İstanbul 45. İş Mahkemesi'ne atanmasına tepki gösterdi.

"ÜSTELİK BU İLK DE DEĞİL"

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hani adalet? Nerede yargı bağımsızlığı? Ortada hakaret olmadığı apaçık belli, uydurma bir dosyada hakkımda ceza verilmesine karşı çıkan bir hakim, ağır ceza mahkemesinden alınıp iş mahkemesine gönderildi. Üstelik bu ilk de değil" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, paylaşımında şunları söyledi:

"Haktan, hukuktan, hakikatten yana; vicdanıyla karar veren her hâkim cezalandırılıyor. Bu mudur sizin adalet anlayışınız? Hâkimlerin vicdanıyla verdiği kararlar nedeniyle görevden alındığı bir yerde adil yargıdan söz edilebilir mi?

Maskeniz çoktan düştü. Artık kimse yargının bağımsızlığı masalını, adil yargılama hikâyesini anlatmasın. Hâkimlerin ibret olsun diye cezalandırıldığı bir sistemden ne vicdan çıkar, ne de adalet. Ama unutmayın; adaletin terazisi er ya da geç dengelenir. O gün geldiğinde kimse yaptıklarının hesabını vermekten kaçamayacak.

HERKES İÇİN

HER YERDE

ÖNCE ADALET!

ÖNCE HÜRRİYET!"

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’, ‘tehdit’ suçlarından oy çokluğu ile 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme, ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçundan ise İmamoğlu’nun beraatine karar vermişti.

Üye Hakim Mehmet Can Kozan, Ekrem İmamoğlu’nun tüm suçlardan beraat etmesi gerektiğini belirterek karara muhalefet şerhi koymuştu.

Hakim Kozan, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nden İstanbul 45. İş Mahkemesi’nde görevlendirilmişti.