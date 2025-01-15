Ekrem İmamoğlu Bakan Işıkhan'la görüştü. İmamoğlu: Prensipte anlaştık

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu SGK borçları konusunu görüşmek için Bakan Işıkhan'la bir araya geldi.

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Ekrem İmamoğlu, "Belediyeler için SGK borçlarını nasıl ödeyebilir konusunu kendileriyle konuştuk. Görüş alışverişinde bulunduk. Büyük ihtimal haftaya pazartesi bu uzlaşmayı nasıl kurabileceğimiz üzerine çalışma yürütülecek. Pazartesi yeniden buluşacağız, çalışmalar başlayacak. Prensipte anlaştık" dedi.

İmamoğlu, Işıkhan'a teşekkür etti.