Ekrem İmamoğlu, Bakan Şimşek ile görüştü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ekrem İmamoğlu, Bakan Şimşek ile görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü. Görüşmede, belediyelerin öncelikli finansal sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'i ziyaret ederek, başta metro projelerimizin finansal süreci olmak üzere bakanlıkla ilgili konuları ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak belediyelerin öncelikli finansal sorunları ve çözüm önerilerini görüştük.

Bu verimli görüşme için Sayın Bakan'a teşekkür eder, başarılar dilerim" dedi.

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