Ekrem İmamoğlu "bedelini birlikte öderiz" diyerek açıkladı

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yangınlarla ilgili paylaşımda bulundu.

İktidarın muhalefeti susturmak yerine Türkiye’nin dört bir yanında çıkan yangınlara müdahale etmesi gerektiğine dikkat çeken İmamoğlu, “Cezaevinde çıkan orman yangınlarını izleyince içim yanıyor” ifadelerini kullandı.

"MUHALEFETİ SUSTURMAK YERİNE ALEVLERİ SÖNDÜRÜN”

Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi’nden paylaşımda bulunan İmamoğlu, şunları söyledi,

“Gücünüzü, milletin gerçek sesi olan muhalefeti susturmaya harcamak yerine, ülkenin dört bir yanını saran alevleri söndürmeye harcayın.

Cezaevinden ormanları saran alevleri izliyorum, içim yanıyor. Her yıl aynı kabus: Liyakatsizlik, öngörüsüzlük, tedbirsizlik, hazırlıksızlık… Göz göre göre gelen felaketlere yine seyirci kaldınız.

Yanıyoruz! Ormanlarımızla birlikte içinde barınan binlerce can, yaşam alanları yok oluyor. Bu yangınlar sadece ağaçları değil, geleceğimizi de küle çeviriyor.

İktidar, her yıl bu sınavdan sınıfta kalıyor. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç bekliyor. Ama tablo değişmiyor. Ardından göz boyama seremonileri, göstermelik ağaç dikme törenleriyle vicdan temizleme tiyatroları sahneleniyor.

İklim krizi nedeniyle sıcaklıklar olağanüstü seviyelere çıkarken, “geliyorum” diyen bu felakete kulaklarınızı tıkayamazsınız. Eski tartışmalarla zaman kaybetmek yerine bilimin sesine kulak vermek, hazırlığı bugünden yapmak zorundasınız. Çünkü doğa ihmali affetmez, bedelini hep birlikte öderiz.”