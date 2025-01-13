Ekrem İmamoğlu belediye önünde açıklama yapıyor. Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alınmıştı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la iştirak şirket Beltaş yöneticileri ve çalışanlarının sabah saatlerinde gözaltına alınmasından sonra belediye binası önünde binlerce kişi toplandı.

CHP tarafından gerçekleştirilen çağrının ardından çok sayıda kişi Beşiktaş Belediye binası önünde toplandı. Sloganlar, alkışlar ve ıslıklarla gözaltılara tepki gösterildi. Yapılan anonslarda demokrasi nöbeti başlatıldığı, Akpolat'ın gözaltındaki işlemleri bitip belediyeye gelene kadar bekleyişin süreceği belirtildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, Beşiktaş Belediyesi önünde önemli açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi,

"ONLARI TARİHTEN SİLECEĞİZ"

"Ne yazık ki demokrasi mücadelesi, hak hukuk ve adalet mücadelesi kolay olmuyor. Hele hele karşınızda şirazeyi kaçırmış koltuğu kendi malı gibi gören milletin malını kendine ait hisseden bir zihniyet ile mücadele ediyorsanız iş daha da zorlaşır.

Bu akıl seçimi tanımayan akıl. Bu işlemler Türkiye'yi kaybetmenin korkusu ile yapılmaktadır.

Mesele ne Esenyurt ne Beşiktaş. Mesele bir otoriter aklın sürece dair yol yürüme stratejisi ve biçimidir.

Bir yandan açılalım, barışalım bakış açışı, bir yandan ise milletin aklı ile oyun oynayarak atılan adımlar.

Buradan şunu söylüyoruz: Hiç kimse dokunulmaz değildir. Ancak bu uygulama hukuk dışıdır. Bunun adı yargının siyasete alet edilmesidir.

25 yıldır bir AKP'li Belediye Başkanı böyle alındı mı? O şirket Meclis'in işini de aldı. Aynısını TBMM için de yapacak mısınız?

Siyasi saldırılara karşı siyasi karşılık vereceğiz. Onları tarihten sileceğiz!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı konuşmada şunları söyledi,

"ERDOĞAN'A SESLENİYORUM. BU GİYOTİNİ BURAYA YOLLAMIŞSIN. 'İSTANBUL'U KARIŞTIR' DEMİŞSİN"

"Rıza başkanı arasalardı zaten gelirdi. Haberi ve görüntüleri ilk veren kanala bakın. Onun sahibi ile bir kamu görevlisinin ilişkisi var mı bakın. Savcının yolları ne zaman kesişmiş bakın. Yapılmaya çalışmayanın bir adalet arayışı, sorgulama değil; Ankara'dan devletin en tepesinden verilen talimatla bir itibarsızlaştırma olduğunu bütün Türkiye görsün. Benim seyyar giyotin dediğim bu sabah da bu işe girişti. Haberleri ilk veren, onun ağzı ile yöneten kanalın nasıl bir kanal olduğunu biliyoruz. Eninde sonunda birlikte hesap verecekler and içiyoruz.

Döndük baktık Esenyurt'ta bu şirket ihaleyi almış. Eline yüzüne bulaştırdığı işe bakın. İki ay itiraz süreci var diye beklenmiş. Ahmet Özer hiçbir imza atmadan Silivri'ye yollanmış. Ama gelen kayyum incelemiş, hiçbir sorun görmemiş ve izin vermiş. Eğer ihalenin hesabı soruşturulacaksa Ahmet Özer'e değil senin gönderdiğin o kayyuma soracaksın hesabını.

Erdoğan'a sesleniyorum. Bu giyotini buraya yollamışsın. 'İstanbul'u karıştır' demişsin. Bu kifayetsiz muhteris, bu suçları ile yatan suçları uyanan kifayetsiz, Ahmet Özer'i suçlayacağım diye senin bir gecede vali yardımcısı yapıp sonra kayyum olarak atadığın kişiyi suçluyor."

CHP'nin atadıkları kaçmaz. Örneği yok. Ama Tayyip Erdoğan'ın atadığı FETÖ'cülerin botla Yunanistan'a kaçanların sayısı 5 binden fazla. Senin dün atadıkların bugün Silivri'de yatıyor! Bugün Almanya'da Amerika'da firari. Senin atadıkların sana güvenmesin. Sen de onları atadım diye kendini bir şey sanma.

Zekariya Öz nasıl kaçıp gittiyse bu kifayetsiz muhteris de eninde sonunda yerini bulacaktır. Zira kural bellidir, yılan eğilip bükülür en sonunda gireceği deliği bulur. Bunun da sonu odur!

Beşiktaş'ın iradesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın kibrinden de kabalığından da olmayan gücünden de daha büyüktür. Biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız!"