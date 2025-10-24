CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “İhaleye fesat karıştırma” iddiasıyla yargılandığı davanın yeni duruşması bugün görüldü. İmamoğlu, davadan beraat etti.

CHP lideri Özgür Özel bugün sabah saatlerinde İmamoğlu hakkında "casusluk" suçlamasıyla soruşturma başlatılmasıyla ilgili "Yolsuzluk dediler olmadı şimdi de utanmadan 'casusluk' diyorlar" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Öte yandan İmamoğlu hakkındaki 5 soruşturma ise devam ediyor.