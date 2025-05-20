Önce diploması iptal edilen ardından yöneltilen yolsuzluk suçlamaları ile tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 milyondan fazla kişinin katılım gösterdiği miting için İzmirlilere teşekkür etti.

Gündoğdu Meydanı'na sığmayan İzmirlilerin görüntülerinden oluşan bir video da paylaşan Ekrem İmamoğlu 'Bu ülkenin kaderi ya değişecek ya değişecek' notunu düştü.

CHP, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerine devam ederken 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'ndaki miting için İzmir'i seçmişti.

"EKREM İMAMOĞLU SUÇSUZDUR"

Devasa kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasında "Burada 2 milyonun üzerinde İzmirlinin gözünün içine baka baka söylüyorum, Ekrem Başkan suçsuzdur" demişti.

ÖZGÜR ÖZEL 2 MİLYON, EMNİYET 70 BİN

Ekrem İmamoğlu'nun mitinge katılan kişi sayısını 2 milyon olarak açıklarken emniyet kaynaklarının ise katılımın 70 bin olarak açıklaması ise dikkat çekmişti.