Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'nde açıklama yapıyor

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları:

"Yine ne istediniz de vermediniz dediğiniz dönemden kalma yöntemlere devam ediyorsunuz"

Cumhuriyet Bayramı'nın ertesi gününde yaşadıklarımız utanç verici. Yargıya açık bir siyasi müdahale yaşanmaktadır. Demokrasiye darbe vurma çabalarını görüyoruz"

"Hangi siyasi kumpası kurguladığınızı biliyoruz.

Neden korktuğunuzu neden hileli yollara başvurduğunuzu biliyoruz. "

Bugün demiştim ki biz bu şafak operasyonlarının ilhamını hangi mirasınızdan aldığınızı çok iyi biliyoruz.

Daha tutuklama olmadan kayyım haberleriyle medyada manşet atanların nasıl miraslarına sadakat ettiklerini gördük.

Yine çok ciddi bir demokrasi utancıyla karşı karşıyayız. Yine bugün görüyoruz ki yargıya açık bir siyasi müdahale yaşanmaktadır.

Sizin İstanbul ile İstanbullular ile derdiniz nedir?

Kucaklaşma barışma huzur dediğiniz bu mudur?

Siz bu kafa ile mi ülkemizin itibarını yükselteceksiniz?

İyi bilin ki son gülen Milletimiz olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Devletini kişiye değil kural ve kurumlara bırakacağız."

ÖZGÜR ÖZEL İSTANBUL'A GELİYOR

Sabah saatlerinde gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardınan'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Bunun üzerinde CHP'de olağanüstü durum ilan edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul'a hareket ederken, CHP'lilere de İstanbul'a hareket etmeleri talimatı verildi.

CHP MYK toplantısının yarın Esenler Belediyesi'nde yapılmasına karar verildi.