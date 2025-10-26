Ekrem İmamoğlu bugün saat 11.00’de ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. İmamoğlu hakkında başlatılan 'casusluk' soruşturması kapsamında savcılığa ifade vermeye başladı.

İMAMOĞLU'NUN İFADESİ BAŞLADI!

İmamoğlu sözlerine, "İstanbullu yurttaşlarımız yasağa rağmen Çağlayan'da toplandı! Hepsine teşekkür ediyorum." diyerek başladı.

CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve büyük oğlu Selim İmamoğlu da destek için adliyede... Özgür Özel'in saat 14:00'de Çağlayan Meydanı'nda açıklama yapması bekleniyor.

CHP lideri Özgür Özel'in çağrısına yanıt veren yüzlerce vatandaş polis ablukasına rağmen adliye önünde ellerinde pankartlarla 'Ya hep beraber ya hiçbirimiz' sloganları atıyor.

TAKKELİ VATANDAŞ: MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ

Takkeli bir vatandaşın da Çağlayan Adliyesi’nin önünde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attığı görüldü.

İmamoğlu konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada "Ben mi casusum? Benden mi casus çıkaracaksınız? Hadi oradan!" diyerek duruma sert çıkmıştı.

CHP lideri Özgür Özel de 'casusluk' soruşturmasının başlatıldığı Cuma günü (24 Ekim 2025) "Yolsuzluk dediler şimdi de utanmadan casusluk diyorlar" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

SEÇİM ARACININ ÖNÜ KESİLDİ

Öte yandan, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, partiye ait ses sisteminin bulunduğu seçim otobüsüyle dün akşam Çağlayan Adliyesi önünden geçmeye çalışırken, güzergaha bir sivil aracın kasıtlı olarak park edildiğini iddia ededek sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulunmuştu.

"BU KANUNSUZ EMRİ VEREN KİM?"

Polislere seslenen Akdoğan, “Yasa dışı bir iş yapıyorsunuz, trafiği kapattınız, İstanbul halkını mağdur ediyorsunuz. Bu arabanın burada durması için hiçbir gerekçe yok” demişti.

