Ekrem İmamoğlu Çağlayan'da! Binlerce kişi sloganlar ile karşıladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'ne geldi. İmamoğlu, binlerce kişinin sloganlarıyla karşılandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik "tehdit" ve "terörle mücadelede görev alan kişileri hedef gösterme" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade verecek. İmamoğlu aynı zamanda 'bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişinin hedef gösterilmek suretiyle yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs' iddialarıyla yürütülen soruşturmadan da ifadesi alınacak.

İMAMOĞLU ADLİYEYE GELDİ

Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'ne eşi Dilek İmamoğlu ile geldi. İmamoğlu'nun birazdan savcı tarafından ifadesi alınacak.

ADLİYE ÖNÜNDE BÜYÜK DESTEK

İmamoğlu için binlerce kişi adliye önünde sloganlar ile destek oluyor.