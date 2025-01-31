Ekrem İmamoğlu Çağlayan'da! Binlerce kişi sloganlar ile karşıladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'ne geldi. İmamoğlu, binlerce kişinin sloganlarıyla karşılandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'ne geldi. İmamoğlu, binlerce kişinin sloganlarıyla karşılandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik "tehdit" ve "terörle mücadelede görev alan kişileri hedef gösterme" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade verecek. İmamoğlu aynı zamanda 'bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişinin hedef gösterilmek suretiyle yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs' iddialarıyla yürütülen soruşturmadan da ifadesi alınacak.

İMAMOĞLU ADLİYEYE GELDİ

Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'ne eşi Dilek İmamoğlu ile geldi. İmamoğlu'nun birazdan savcı tarafından ifadesi alınacak.

ADLİYE ÖNÜNDE BÜYÜK DESTEK

İmamoğlu için binlerce kişi adliye önünde sloganlar ile destek oluyor.

Son Haberler
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Marianne Faithfull hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Marianne Faithfull hayatını kaybetti
Bursa'da 4 katlı binada çıkan yangın korkuttu
Bursa'da 4 katlı binada çıkan yangın korkuttu
PFDK Fenerbahçe ve Galatasaray için kararlarını açıkladı
PFDK Fenerbahçe ve Galatasaray için kararlarını açıkladı
Dünya spor arenasında yeni bir devrim yaşanıyor! Tutkunlarına yeni bir heyecan
Dünya spor arenasında yeni bir devrim yaşanıyor! Tutkunlarına yeni bir heyecan
Maçta takım arkadaşına tokat atan Bahoken’in cezası açıklandı
Maçta takım arkadaşına tokat atan Bahoken’in cezası açıklandı