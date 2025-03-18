Ekrem İmamoğlu canlı yayında konuşma yapacak

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Ekrem İmamoğlu canlı yayında konuşma yapacak

İBB'ye bağlı Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali kararı ile ilgili bir paylaşım yaptı.

İBB'ye bağlı Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 19:50’de sosyal medya hesaplarından canlı yayınla, diploması hakkındaki kararı değerlendirecektir. Tıpkı 6 Mayıs 2019’da iptal edilen İstanbul seçimi gibi, bu akşam da yine bir iftar sofrasından millete seslenecek.

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