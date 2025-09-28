Ekrem İmamoğlu unutamadığı o sabahı anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alındığı günden bu yana "rüşvet" ve "yolsuzluk" iddiaları gerekçe gösterilerek başlarılan soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunuyor.

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan Marmara Cezaevi'nde yaşadıklarını, geçmişten notları ve gündeme dair açıklamaları T24'e yazdığı bir yazı ile anlattı.

"GÜÇLÜ TUTAN ANLAR"

Cezaevindeki görüşmelerin kendisine güç verdiğini ifade eden İmamoğlu, "Ailemle yaptığım rutin görüşmelerin yanı sıra Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in beni ilk haftadan bu yana ziyaret etmesi, fikir alışverişlerimiz, ortak akılla sürece katkı sağlayacak değerlendirmelerimiz; hücremde beni güçlü tutan çok özel anlardır" dedi.

"GÜNDEMİM TÜRKİYE"

Türkiye'deki gelişmeleri ve geleceğe dair çalışmalarını anlatan İmamoğlu "Gündemim elbette Türkiye’dir. Türkiye’nin geleceği, çözülmeyi bekleyen sorunları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetleri, hukukun üstünlüğünün hiçe sayılması ve yargının ülkeyi düşürdüğü durum... Özellikle Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin açılmasıyla birlikte, gelecekteki hükümet programlarına dair çalışmalar vaktimin büyük bölümünü almakta" ifadelerini kullandı.

"HİZMETLERİ TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE HAZIRLIYORUZ"

Mevcut çalışmaların Türkiye'nin geleceğinde de yer alacağına işaret eden İmamoğlu, "Siyaset yolculuğumda “İmamoğlu varsa çözüm var; daima mutlu, daima özgür; İstanbul İttifakı, Türkiye İttifakı; her şey çok güzel olacak” dedim. Hep çözümcü, kapsayıcı, iyilikten yana bir ruhu temsil ettim. “İstanbul senin” diyerek halka her nimetin gerçek sahibinin kendisi olduğunu hatırlattım. Halk Süt, annelere ücretsiz ulaşım, kreşler, yurtlar, öğrenci bursları, Kent Lokantaları gibi halkçı hizmetlerle “milletin parasını millete dağıtıyorum” dedim. Bugün de tüm bu hizmetleri Türkiye’nin geleceğine hazırlıyoruz" dedi.

"UNUTULMAZ SABAH"

İBB Başkanı İmamoğlu, 2019 yerel seçimlerinden sonra Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde vatandaş ile yaşadıklarını anımsatarak o sabahı unutamadığını belirtti.

İmamoğlu, o anları şöyle anlattı:

"2019 seçimlerinden sonra yaşadıklarımı hatırladıkça, halkla kurduğum bağın kıymetini daha iyi anlıyorum. Mazbatamı 18 gün gecikmeyle aldıktan sonraki ilk cumartesi günü, sabah 06.30’da İETT’de bir toplantı yaptım ve arkasında da sabahın ilk saatlerinde İstiklal Caddesi’nde yürüyüşe çıktım. Henüz mağazalar açılmamış, sokaklarda yalnızca günün ilk adımlarını atan insanlar vardı. Hava serindi, ama kalabalığın içinden yükselen sevgi sözleri yüreğimi ısıtıyordu.

Vatandaşlar grup grup yanıma gelip fotoğraf çektiriyordu. Bir süre sonra kalabalığın arasında babasının elini sımsıkı tutan küçük bir çocuk dikkatimi çekti. “Bırakın oğlumuz gelsin” diye seslendim. Çocuk kalabalıktan sıyrılıp boynuma atladı. Babası gözyaşlarıyla “Biz AK Partiliyiz ama oğlumuz size hayran, bizi ikna etti, oyumuzu size verdik” dedi.

Bir süre sonra bir genç kadın taksiden inip “Oy vermek için İngiltere’den geldim” diyerek boynuma sarıldı. Ardından, bir restoranın önünde sabah temizliği yapan genç bir delikanlı koşarak geldi: “Başkanım, ben Kürt’üm. Bizi barıştırdın, sandıkta buluşturdun. Artık çekingen değilim. Bizi unutma!” dedi.

İşte o sabah İstiklal Caddesi yalnızca bir yürüyüş yolu değil, halkla bütünleştiğim bir meydan oldu."

İmamoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan sonra da sizlerle hayata dair düşüncelerimi paylaşmaya gayret edeceğim. Aramıza duvar koyup bizi ayırmaya çalışanlar hep hayal kırıklığı yaşayacak. Umudumuz birleşerek büyüyecek. Özgür günler gelinceye kadar hasbihalimiz biraz şekil değiştirecek ama diyaloğumuz hiç kopmayacak."

CHP Milli İrade Mitingi ile Afyon'daydı. Özgür Özel Erdoğan'a seslendi

CHP Meclis açılışına katılmayacak! “Cumhurbaşkanı’nı alkışlamayız” açıklaması geldi

Saray’ın danışmanı Oktay Saral ‘Mahkeme heyeti açığa alınsın’ dedi