Ekrem İmamoğlu cezaevinden talimatı verdi! CHP'yi iktidara götürecek yol haritasını açıkladı

Geçtiğimiz ay ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise ‘kayyum’ riskine karşın Olağana Genel Kurul kararı almıştı. 6 Nisan’da yapılacak olan kongre öncesi İmamoğlu’nun en yakınındaki isimlerden bilgiler gelmeye başladı. İmamoğlu ise Mustafa Balbay'a verdiği demeçte, "Ankara’da ve İstanbul’da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız" ifadelerini kullandı.

"BİZ OLAĞANÜSTÜ KURULTAYDA KURULTAY DELEGESİ SEÇMİYORUZ"

Nefes yazarı Aytunç Erkin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iktidara yürüyüşte yol haritasını en yakınından aldığı bilgilerle paylaştı. Erkin’in aldığı bilgide; “Şimdi bir imza kampanyası başladı. Önümüzde 23 Nisan ve 19 Mayıs var. Süreç hızlı gelişiyor. Bunlardan sonra parti, en geç 2026 Kasım ayında süresi dolacağı için olağan kurultayını yapacak. Biz olağanüstü kurultayda kurultay delegesi seçmiyoruz. 2026’nın Kasım ayında olacak ya da daha önce olacak olağan kurultayda delegelerimizi de seçeceğiz. Olağan kurultaydan evvel bir yerel ve genel seçim olma şansı var mı? Bunu çok zayıf gördüğümüzü söyleyebiliriz” denildi.

“EKREM BAŞKAN DA ‘GÜN BİRLİK BERABERLİK GÜNÜ” DÜŞÜNCESİNDE

Kurultay konusunda ise “Bu kurultay milletin eline kılıcı alıp da cengaver gibi birbirine girişeceği bir zamanda yapılmıyor. Türkiye’nin ve partinin toplu bir saldırı yaşandığı günlerde yapılıyor. Bu saldırıyı püskürtmek için partiyi bütünleştirecek doğru kurultay görüntüsü verecek bir etkinliğe ihtiyacımız var. “Ekrem Başkan da ‘Gün birlik beraberlik günü. Ayrışmadan yola devam edeceğiz” düşüncesinde.” görüşünün hakim olduğu aktarıldı.

"ANKARA’DA VE İSTANBUL’DA CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSLERİ KURACAĞIZ"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı için kafasındaki yol haritasını Cumhuriyet'te Mustafa Balbay'a anlattı. İmamoğlu, "Benim kafamda daha çok olağanüstü kurultay sonrasında yapacaklarımız var. Tarihi bir başlangıç yapacağız. Ankara’da ve İstanbul’da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız. Merkez Ankara olacak ama İstanbul’da büyük ölçüde başlatmış olduğumuz çalışmalar hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı.