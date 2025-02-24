Ekrem İmamoğlu CHP Genel Merkezi’nde partililere hitap edecek

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Ekrem İmamoğlu CHP Genel Merkezi’nde partililere hitap edecek

CHP’nin 23 Mart’ta yapacağı ve sonucunda cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmak için başvuru yapan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Şubat Perşembe günü Ankara’ya gelerek CHP Genel Merkezi’nde partililere hitap edecek.

CHP, 23 Mart günü cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere ön seçime gidiyor. 116 milletvekilinin ön seçime girmesi için imza verdiği TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 21 Şubat Cuma günü avukatı aracılığıyla ön seçime katılmak üzere başvuru yaptı.

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha!Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha!

İmamoğlu’nun 27 Şubat Perşembe günü, Ankara’ya gelerek düzenlenecek toplantıda adaylığını açıklaması ve partililere hitap etmesi bekleniyor. Lansmanın CHP Genel Merkezi’ndeki 600 kişilik salonda gerçekleşeceği öğrenildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Silivri'den seslendi! Hedefinde yine Erdoğan vardıİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Silivri'den seslendi! Hedefinde yine Erdoğan vardı

Son Haberler
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı
Trabzon'da 107. yıl coşkusu
Galatasaraylı eski yıldızdan şaşırtıcı derbi paylaşımı
Galatasaraylı eski yıldızdan şaşırtıcı derbi paylaşımı
Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Hayvansever kadının evindeki yangının raporu hazırlandı. İşte yangının sebebi...
Hayvansever kadının evindeki yangının raporu hazırlandı. İşte yangının sebebi...
Trabzon’da 11 okul birleşti, Hatay’a 3 bin gıda kolisi gönderdi
Trabzon’da 11 okul birleşti, Hatay’a 3 bin gıda kolisi gönderdi