Ekrem İmamoğlu CHP'ye operasyonların nedenini açıkladı

Silivri Cezaevi’nde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediyelere yönelik durmadan devam eden operasyonlarla ilgili sosyal medya platformu X hesabından açıklamalarda bulundu.

''İSTANBUL’DA BAŞLATTIĞINIZ HUKUKSUZLUK ARTIK BİR REJİM KRİZİNE DÖNÜŞTÜ”

''İstanbul’da başlattığınız hukuksuzluk artık bir rejim krizine dönüştü” diyen İmamoğlu, “Önce halkı “yolsuzluk var” diyerek aldatmaya çalıştınız. Olmayınca zulmünüzü artırdınız. Kendi kendinizi ele verdiniz” diyerek tepki gösterdi.

İktidarın CHP’yi ilelebet muhalefette görmeyi arzuladığını belirten İmamoğlu, iktidarın seçimi kaybetmeden korktuğunu belirterek, "Yapıştığınız koltuğunuzdan kalkmamak için ülkeyi ateşe atmayı göze almıştınız. Ama karşınıza bu büyük millet çıktı. Çaresiz kaldınız. Korktunuz. Korktukça saldırganlaştınız. Daha çok belediye başkanı tutukladınız, gözaltına aldınız" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“İstanbul’da başlattığınız hukuksuzluk artık bir rejim krizine dönüştü. Önce halkı “yolsuzluk var” diyerek aldatmaya çalıştınız. Olmayınca zulmünüzü artırdınız. Kendi kendinizi ele verdiniz.

"KORKTUKÇA SALDIRGANLAŞTINIZ. DAHA ÇOK BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLADINIZ"

CHP’yi ilelebet muhalefette görmeyi arzuluyordunuz. Seçimi kaybetmekten korkuyordunuz. Yapıştığınız koltuğunuzdan kalkmamak için ülkeyi ateşe atmayı göze almıştınız.

Ama karşınıza bu büyük millet çıktı. Çaresiz kaldınız. Korktunuz. Korktukça saldırganlaştınız. Daha çok belediye başkanı tutukladınız, gözaltına aldınız.

Peki ne umuyorsunuz?

İtiraz eden herkesi tutuklasanız ne olacak? O sandığı nereye kadar kaçıracaksınız? Millet belediye başkanlarını değil, kendi iradesini kelepçelediğinizin farkında. Biz de farkındayız. Bu mücadele birkaç kenti veya belediye başkanlarını savunmak için değil, Türkiye’yi demokraside tutmak içindir. Siz istiyorsunuz ki biz bu işin peşini bırakalım.

Bırakmayacağız. Ne CHP ne de bu milletin asil evlatları büyük emekle kazandığı demokrasiden asla vazgeçmeyecek. Sandığı ortadan kaldırmak isteyenlerle her ne pahasına olursa olsun mücadele edecek.

Siz de biliyorsunuz ki zamanınız daralıyor. Hiçbir tehdit, hiçbir gözaltı, hiçbir iftira sizi kurtaramayacak. Sandık gelecek. İktidar değişecek. Bu kirli düzeniniz bitecek.”