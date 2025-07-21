Ekrem İmamoğlu çifçinin sesi oldu. Silivri'den tarım mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile tarımda yaşanan sıkıntılara ve çiftçilerin içinde bulundukları zor duruma dikkat çekti.

Tarım sektörünün de çiftçilerin de sahipsiz olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Biz bu gidişe dur diyeceğiz!" diye ekledi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu 100 günü aşkındır tutuklu bulunduğu cezaevinden Türkiye'de tarım sektöründe yaşanan sıkıntılara dair bir açıklama yaptı.

"Tarım sektörü de çiftçilerimiz de sahipsiz durumdadır" diyen İmamoğlu, çiftçilerin borç yükü altında olduğunu, borcu borçla döndürdüğünü söyledi.

Bu gidişe bir dur diyeceklerini söyleyen İmamoğlu, "Çiftçiyi destekleyerek Türkiye’mizin gelecekteki gıda üretim kapasitesini ve gıda güvenliğini yapısal tehditlerden kurtaracağız. Üretimin maliyetini düşüreceğiz. Krediye ulaşımı kolaylaştıracağız. Çiftçimiz arkasında devletini hissedecek" dedi.



"Ne diyorlar? “Çiftçinin iflas etme, borç batağına batma gibi bir durumu yok, hamdolsun, tarım sektörümüz dimdik ayakta.”

Soralım bakalım çiftçilerimize, dimdik ayakta mıyız yoksa batmakta mıyız?

Çiftçiler bugün Türkiye’de borcu borçla döndürüyor, kar etmek bir yana dursun, zarar etmezse şükrediyor.

Tarım sektörü de çiftçilerimiz de sahipsiz durumdadır.

Çiftçilerimiz, 1.2 trilyon lirayı aşan ağır bir borç yükünün altında yaşıyor.

Çiftçilerimiz tarlaya, seraya, ahıra attığı her adımda daha fazla borçlanıyor. Tarlayı borçla döndürmeye çalışan çiftçiler, öz sermaye koyamıyor, yatırım yapamıyor.

Milletimiz artık tarlaya ekmek istemiyor! Köylerimiz terk ediliyor, artık köylerde genç bulunmuyor!

Biz bu gidişe dur diyeceğiz!

Acil önlem adımlarıyla borç yükü altındaki çiftçilerimiz için önemli bir borç düzenlemesi yapacağız. Kredi sisteminin verimlilik temelli yeniden yapılandıracağız. Türkiye’nin tarımsal altyapısına yönelteceğimiz desteklerle üretimde teknolojik dönüşümü destekleyeceğiz. Tarımı hem tarlada hem envanterde güçlendireceğiz.

Çiftçiyi destekleyerek Türkiye’mizin gelecekteki gıda üretim kapasitesini ve gıda güvenliğini yapısal tehditlerden kurtaracağız. Üretimin maliyetini düşüreceğiz. Krediye ulaşımı kolaylaştıracağız. Çiftçimiz arkasında devletini hissedecek.

Köylerimizi yeniden cazip kılacak, çiftçiliği hevesle yapılacak bir iş haline getirecek ve Türkiye’yi rahatlatacak adımları atacağız.

Çiftçi kazanacak, Türkiye doyacak!"