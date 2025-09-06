Ekrem İmamoğlu Erdoğan’ı beklemediği yerden vurdu!

Tutuklu CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet’e köşe yazısı kaleme aldı. İmamoğlu, spor üzerinden Erdoğan’ı vurdu. İmamoğlu Türk sporunun çöküşünü değerlendirirken, spor federasyonlarındaki iktidarın gösterdiği isimlerin neredeyse tek aday olarak katılmasını eleştirdi.

İMAMOĞLU’NDAN TÜRK SPORUNDA ÇÖKÜŞ AÇIKLAMASI

19 Mart’ta İBB’ye yapılan ‘yolsuzluk’ operasyonları kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu, Türk sporunu değerlendiren bir köşe yazısı kaleme aldı.

Cumhuriyet’te yazıyı kaleme alan İmamoğlu Türk sporunun çöküşünü, "Ne yazık ki her konuda olduğu gibi Türk sporu da köşeye sıkışmış vaziyette. Yurtdışındaki vatandaşlarımızla 90 milyonu aşan nüfusumuzun yetenek hinterlandının hak ettiğinin çok altında bir seviyedeyiz. Spor tarihimizde zaman zaman başarılara tanıklık etsek de başarı noktasında dünya ülkeleri içinde çok geri sıralarda yer alıyoruz” şeklinde yorumladı.

“FEDERASYONDA LİYAKATSİZLİK”

İmamoğlu, spor federasyonlarının da liyakatsizlikle yönetildiğinin altını çizerek, “Federasyon genel kurulları, iktidarın gösterdiği isimlerin neredeyse tek aday olarak katıldığı bir formalite hâlini aldı” ifadelerini kullandı.

