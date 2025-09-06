Ekrem İmamoğlu Erdoğan’ı beklemediği yerden vurdu!

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Ekrem İmamoğlu Erdoğan’ı beklemediği yerden vurdu!

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ı bu sefer Türk sporunun çöküşü üzerinden vurdu.

Tutuklu CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet’e köşe yazısı kaleme aldı. İmamoğlu, spor üzerinden Erdoğan’ı vurdu. İmamoğlu Türk sporunun çöküşünü değerlendirirken, spor federasyonlarındaki iktidarın gösterdiği isimlerin neredeyse tek aday olarak katılmasını eleştirdi.

İMAMOĞLU’NDAN TÜRK SPORUNDA ÇÖKÜŞ AÇIKLAMASI

19 Mart’ta İBB’ye yapılan ‘yolsuzluk’ operasyonları kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu, Türk sporunu değerlendiren bir köşe yazısı kaleme aldı.

Cumhuriyet’te yazıyı kaleme alan İmamoğlu Türk sporunun çöküşünü, "Ne yazık ki her konuda olduğu gibi Türk sporu da köşeye sıkışmış vaziyette. Yurtdışındaki vatandaşlarımızla 90 milyonu aşan nüfusumuzun yetenek hinterlandının hak ettiğinin çok altında bir seviyedeyiz. Spor tarihimizde zaman zaman başarılara tanıklık etsek de başarı noktasında dünya ülkeleri içinde çok geri sıralarda yer alıyoruz” şeklinde yorumladı.

“FEDERASYONDA LİYAKATSİZLİK”

İmamoğlu, spor federasyonlarının da liyakatsizlikle yönetildiğinin altını çizerek, “Federasyon genel kurulları, iktidarın gösterdiği isimlerin neredeyse tek aday olarak katıldığı bir formalite hâlini aldı” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu atağa kalktı! Şok başvuruEkrem İmamoğlu atağa kalktı! Şok başvuru

Ekrem İmamoğlu hakkında flaş karar!Ekrem İmamoğlu hakkında flaş karar!

Ekrem İmamoğlu'ndan yargılama sürecine tepki: Hesap vereceklerEkrem İmamoğlu'ndan yargılama sürecine tepki: Hesap verecekler

Ekrem İmamoğlu olamazsa en güçlü Cumhurbaşkanı adayı… CHP'li kurmay açıkladıEkrem İmamoğlu olamazsa en güçlü Cumhurbaşkanı adayı… CHP'li kurmay açıkladı

Son Haberler
Gürsel Tekin'in yanında yer alan bir isim daha çekildi...
Gürsel Tekin'in yanında yer alan bir isim daha çekildi...
Her unutkanlık Alzheimer değildir! Bilimin ışığında gerçekler
Her unutkanlık Alzheimer değildir! Bilimin ışığında gerçekler
CHP’nin olağanüstü kurultay kararının nedeni ortaya çıktı: “İktidarın planına büyük darbe” şeklinde yorumlandı
CHP’nin olağanüstü kurultay kararının nedeni ortaya çıktı: “İktidarın planına büyük darbe” şeklinde yorumlandı
Demir eksikliğinin gizli yüzü! Vücudun alarmı
Demir eksikliğinin gizli yüzü! Vücudun alarmı
TFF'den flaş Vincenzo Montella kararı!
TFF'den flaş Vincenzo Montella kararı!