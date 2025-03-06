Ekrem İmamoğlu Erdoğan’ı davet etti! Yanıtı şimdiden merak konusu oldu…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’de Cumhurbaşkanı adayı olacağının kesinleşmesinin ardından medya ziyaretlerine devam ediyor. İmamoğlu, son olarak Nefes gazetesini ziyaret etti. “Cumhurbaşkanı’nı halkla birlikte iftar için İstanbul’da ramazan çadırına davet etmeyi düşünür müsünüz?” sorusuna İmamoğlu, “Gelsin İstanbul’un en güzel meydanında bir Ramazan çadırında halkla oturalım, iftarımızı edelim. İftardan sonra da istediği yere gidelim, çayımızı, kahvemizi içelim. Memleketin trajik sorunlarını konuşalım. Davet ediyorum” dedi.

ADAYLIK SÜRECİ BAŞLADI

CHP’de Cumhurbaşkanını belirleyecek olan ön seçim hazırlıkları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Ön seçimde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak girecek. ABB Başkanı Mansur Yavaş, ön seçime girmeyeceğini açıklamıştı. İmamoğlu ise ön seçim öncesi medya ziyaretlerini yapmaya devam ediyor.

İMAMOĞLU: GELSİN İSTANBUL’UN EN GÜZEL MEYDANINDA BİR RAMAZAN ÇADIRINDA HALKLA OTURALIM

Nefes gazetesine ziyarette bulunan İmamoğlu’na yöneltilen bir soru dikkat çekti. “Cumhurbaşkanı’nı halkla birlikte iftar için İstanbul’da ramazan çadırına davet etmeyi düşünür müsünüz?” sorusuna İmamoğlu’nun verdiği cevap gündem oldu. İmamoğlu’nun cevabı ise şu şekilde oldu;

“Talebimizi yenilememizi iletti, yeniledik. Çıt yok. Görüşmek istemeyen kendisi. Manşet yapacaksanız söyleyeyim; davet ediyorum kendisini. Gelsin İstanbul’un en güzel meydanında bir Ramazan çadırında halkla oturalım, iftarımızı edelim. İftardan sonra da istediği yere gidelim, çayımızı, kahvemizi içelim. Memleketin trajik sorunlarını konuşalım. Davet ediyorum”