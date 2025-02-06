Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ı Kasımpaşalılığıyla vurdu! Hapis talebinin ardından...

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat 2023’te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren vatandaşları, 04.17’de, kar yağışı altında Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) önünde andı. İmamoğlu, yaptığı konuşmada hakkında hazırlanan iddianameye sert tepki gösterdi. İmamoğlu, “Nerede delikanlılık? Nerede kaldı hepimizin gururla ismini andığı Kasımpaşalılık?” dedi.

DEPREMDE YAŞAMINI KAYBEDENLER ANILDI

İBB, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren vatandaşları andı.AKOM’da bir araya gelen, aralarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar ile emekçilerin bulunduğu yüzlerce kişi, ilk depremin gerçekleştiği saat olan 04.17’de saygı duruşunda bulundu.

İMAMOĞLU: TÜM DAVALARIMIN ALTINDA ONUN İMZASI VARDIR

Ardından Ekrem İmamoğlu, kürsüye gelerek açıklamalarda bulundu. Tüm davalarda Erdoğan’ın imzası olduğunu iddia eden İmamoğlu, “Hakkımda davanın sahibi, altında imzası olan başsavcı vekilinin olmadığını ya da başsavcının olmadığını ifade etmek isterim. Başsavcı da değil, başsavcı vekili de değil. Davacı olan Sayın Cumhurbaşkanı'dır, Sayın Erdoğan’dır. Tüm davalarımın altında onun imzası vardır. O kadar öfkeli ki şu ana kadar benimle ilgili istediği hapis cezası tam 17 yıl olmuştur. Yanında bana aynı zamanda üçüncü kez de siyasi yasak talep etmekte” dedi.

“NEREDE KALDI HEPİMİZİN GURURLA İSMİNİ ANDIĞIMIZ KASIMPAŞALILIK”

İmamoğlu, hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin, şunları söyledi;

“Aynen ilk seçimi kazandıktan sonra topal ördek tanımlamasını yaptığı gibi bugün turpun büyüğü heybede diyerek sürecin savcılığına soyunarak bizi sakatlamaya çalışıyorlar. Hani delikanlıydın? Delikanlı adam mertçe mücadele eder, mertçe, mertçe mücadelesini verir. Biz mücadelemizi ilan ettik, ilan ediyoruz, ilan etmekten çekinmiyoruz. O bakımdan milletimiz delikanlı tutum ve tavırları sever, delikanlılığı sever. Nerede delikanlılık? Nerede kaldı hepimizin gururla ismini andığımız Kasımpaşalılık. Saraya yerleştikten sonra insanlarla bağı kopan bu anlayışın bunu unuttuğunu görüyoruz ve düşünüyoruz. Bizans oyunları oynanmaya başlandı. Açıkçası ben bu tutum ve tavrınızı ve bu bakışınızı, bu acı hamle ve hareketlerinizi başta Kasımpaşalı hemşerilerim olmak üzere yüce milletimize şikayet ediyorum. Hiç kusura bakma buradan ilan ediyorum. Cesaret de bizde, inanç da bizde, güç de bizde.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, 20 Ocak'ta katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

İmamoğlu hakkında "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" iddialarıyla 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle bugün iddianame düzenlendi.

İmamoğlu hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır" maddesinin uygulanması istendi.