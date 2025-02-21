Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ın karşısına çıkıyor! Topladığı imza sayısı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ın karşısına çıkıyor! Topladığı imza sayısı belli oldu

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak ön seçimde aday olmak için başvuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 116 imza topladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmak için başvurusunu yaptı.

CHP'li Gökhan Günaydın, İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi için topladığı imza sayısının 116 olduğunu açıkladı.

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, imza alımlarının 28 Şubat’a kadar devam edeceğini, ön seçiminse 23 Mart’ta yapılacağını söyledi.

Bir gazetecinin, ön seçimde aday olmak istediğini açıklayan eski CHP İstanbul milletvekili Dursun Çiçek’in kaç imza topladığına dair sorusuna Günaydın, “Kendisinin bize ulaşmış bir imzası yok” dedi.

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