Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ın karşısına çıkıyor! Topladığı imza sayısı belli oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmak için başvurusunu yaptı.

CHP'li Gökhan Günaydın, İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi için topladığı imza sayısının 116 olduğunu açıkladı.

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, imza alımlarının 28 Şubat’a kadar devam edeceğini, ön seçiminse 23 Mart’ta yapılacağını söyledi.

Bir gazetecinin, ön seçimde aday olmak istediğini açıklayan eski CHP İstanbul milletvekili Dursun Çiçek’in kaç imza topladığına dair sorusuna Günaydın, “Kendisinin bize ulaşmış bir imzası yok” dedi.