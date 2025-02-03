Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın tweetini alıntılayarak 'Hodri meydan' dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi X hesabından yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir tweetini alıntıladı. Erken seçim çağrısı yapan İmamoğlu, 'Hodri meydan' dedi.

Paylaşımında "Milletimiz için, en etkili ilaç sandıktır. Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır" diyen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı'nın "Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır" ifadelerini kulandı.

"Millet büyüktür!" diyen İmamoğlu, "hodri meydan, hemen seçim" ifadelerini kullandı.