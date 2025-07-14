Ekrem İmamoğlu favori pankartını açıkladı

ODTÜ 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi mezuniyet töreni, Devrim Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Binlerce öğrencinin diplomasını alacağı tören, öğrencilerin pankartlar taşıdığı kortej yürüyüşü ile başladı. Öğrenciler, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun iptal edilen diploması ve 19 Mart sürecindeki eylemlere gönderme yapan döviz ve pankartları ile Atatürk fotoğraflarını sıklıkla taşıdı.

ODTÜ'deki mezuniyet töreninde açılan pankartlara CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan değerlendirme geldi. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabından İmamoğlu adına yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin yüz akı üniversitelerinden ODTÜ’de, mezuniyet töreni sırasında açılan pankartları görme imkanım oldu. Benim favorim bu: 'Diploma vardan yok, yoktan var edilemez'."